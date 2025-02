Inter wordt afgeslacht en krijgt keiharde tik in strijd om landstitel met Napoli

Fiorentina heeft een keiharde tik uitgedeeld aan Inter in de Serie A. Het duel begon in de zeventiende speelminuut, want eerder dit seizoen werd de wedstrijd gestaakt vanwege het medische noodgeval rond Fiorentina-middenvelder Edoardo Bove. Donderdagavond was la Viola met liefst 3-0 te sterk voor Inter, dat daardoor op drie punten achter koploper Napoli blijft staan.

Met zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries in de basis kwam Inter na een uur spelen op achterstand. Uit een corner vanaf de linkerkant van Rolando Mandragora kwam de bal voor de voeten bij Luca Ranieri, die met links uithaalde en de linkerbenedenhoek vond: 1-0.

De tweede treffer viel nog geen tien minuten later. Ditmaal had Dodo een perfecte voorzet in huis vanaf de rechterkant en Moise Kean stond op de juiste plek om binnen te knikken: 2-0. Het werd nog erger voor Inter, want in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde Kean ook nog voor de 3-0.