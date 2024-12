Inter rekent door prachtgoals Dimarco en Barella makkelijk af met Parma

Inter heeft vrijdagavond een gemakkelijke zege geboekt op Parma. De regerend landskampioen van Italië had geen moment moeite met Parma en speelde zich via schitterende goals van Federico Dimarco en Nicolo Barella naar een comfortabele voorsprong. Uiteindelijk kwam de eindstand via Marcus Thuram en Matteo Darmian (eigen doelpunt) op 3-1. Daarmee komt Inter op één punt van koploper Napoli, dat zondag nog in actie komt tegen Lazio.

Bij Inter stonden twee Nederlanders in de basisopstelling. Stefan de Vrij was de meest centrale man in de driemansverdediging, Denzel Dumfries stond opgesteld als rechtervleugelverdediger.

Inter dacht binnen tien minuten al de uitgelezen kans te krijgen om de score te openen toen de scheidsrechter de bal op de stip legde. Echter bleek de overtreding op Lautaro Martínez begaan buiten het strafschopgebied, waardoor de VAR moest ingrijpen. De vrije trap die volgde leverde een schot naast het doel op van Hakan Calhanoglu.

Dumfries stichtte na een mooie aanval gevaar vanaf rechts, maar zijn inzet belandde op de paal. Even later viel dan toch de eerste treffer via Martínez, ware het niet dat Thuram in de aanloop buitenspel stond, waardoor er een streep ging door het doelpunt.

Parma richtte zich vooral tot het verdedigen, maar kreeg via Simon Sohm wel een kleine mogelijkheid. Vijf minuten voor rust werd dan toch de score geopend door Inter. Dimarco ging na een feilloze aanname de combinatie aan met Henrikh Mkhitaryan, waarna hij met rechts koelbloedig afrondde: 1-0.

Tien minuten na rust deed Barella er nog een schepje bovenop. Mkhitaryan volleerde de bal schitterend in de loop van de Italiaan, die de bal met zijn borst meenam. Barella gaf de verdediging de indruk te gaan schieten, maar stuurde met een simpele kapbeweging zijn tegenstander het bos in, waarna hij simpel af kon ronden voor de 2-0.

Vervolgens miste Martínez met het hoofd nog een dot van een kans. Thuram schoot de wedstrijd na 67 minuten in het slot. Yann Bisseck verlengde de bal vanuit een hoekschop naar de tweede paal, waar Thuram er als de kippen bij was om voor 3-0 te zorgen.

In de slotfase redde Parma nog de eer, doordat Darmian bij een poging om zijn tegenstander af te stoppen over de bal struikelde en zijn eigen doelman passeerde. Inter komt door de 3-1 zege op plek 3 terecht in de Serie A, met één punt minder dan koploper Napoli, dat zondag in actie komt tegen Lazio.