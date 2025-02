Inter mist naast Yann Sommer zeer waarschijnlijk nog een gerenommeerde naam tegen Feyenoord

Inter moet het voorlopig doen zonder Matteo Darmian, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 35-jarige verdediger heeft een spierblessure opgelopen, waardoor hij het tweeluik met Feyenoord lijkt te missen.

Darmian onderging donderdagochtend een aantal medische testen in het ziekenhuis van Milaan. “De onderzoeken lieten een spierverrekking zien in de semimembranosus van de rechterdij”, zo laat de club weten.

Inter laat weten dat de situatie van Darmian volgende week opnieuw wordt beoordeeld. Daardoor lijkt het heenduel met Feyenoord in De Kuip in ieder geval te vroeg te komen voor de Italiaan.

Darmian raakte dinsdagavond geblesseerd tijdens het Coppa Italia-duel met Lazio (2-0 winst). Er leek in eerste instantie niet veel aan de hand met de routinier, die plotseling naar de grond ging en nadrukkelijk aan zijn hamstring voelde.

Uit voorzorg werd Darmian alsnog gewisseld. Na twintig minuten spelen werd de 46-voudig international van Italië afgelost door Denzel Dumfries. De Nederlander heeft voorlopig een concurrent minder.

Inter neemt het over zes dagen, op woensdag 5 februari, in het heenduel van de achtste finale van de Champions League uit op tegen Feyenoord. In dat duel moet trainer Simone Inzaghi ook een andere gerenommeerde naam missen.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat vaste eerste doelman Yann Sommer het tweeluik met Feyenoord mist. De Zwitser liep onlangs een breuk op in zijn rechterduim en staat volgens Italiaanse media nog een kleine maand aan de kant.