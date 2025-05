Inter Miami en Messi krijgen klap te verwerken na uitschakeling Champions Cup

Lionel Messi is donderdagochtend met zijn Inter Miami uitgeschakeld in de Champions Cup, de Noord-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Nadat ze vorige week met 2-0 in Vancouver tegen de Whitecaps verloren, werd er in Miami met 1-3 aan het kortste eind getrokken.

Bij Inter Miami staan de bekende namen zoals Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba allemaal opgesteld. Trainer Javier Mascherano staat momenteel teleurstellend vijfde met zijn ploeg in de MLS, maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. De Whitecaps staan eerste in de Western Conference.

Miami begint goed aan de wedstrijd. Na een lange bal van Messi door het midden kwam de bal bij Suárez op randje zestien. De Uruguayaan tikt de bal door naar de opstomende Alba en hij schiet de bal onder keeper Yohei Takaoka door: 1-0.

Na een hoop gemiste kansen op de 2-0 in de eerste helft, maakt de Whitecaps ze wel aan het begin van de tweede helft. Ali Ahmed speelt een dieptepass naar Sebastian Berhalter die diep in de zestien de bal breed legt naar Brian White, die vervolgens op zijn beurt de bal zachtjes het doel in tikt in de verre hoek: 1-1.

Twee minuten later is het alweer raak voor de Canadese ploeg. Ahmed loopt de zestien in en kapt een verdediger van Miami weg. Vervolgens komt de bal via een deflectie in de voeten van Berhalter die hem doorspeelt naar Pedro Vite. De Ecuadoriaan schiet de bal tegen Alba aan waardoor hij over keeper Oscar Ustari heenvliegt en hierdoor pakken de Whitecaps de voorsprong: 1-2.

In de 71ste minuut wordt het laatste doelpunt genoteerd. Na een geblokt schot van Daniel Rios valt de bal voor de voeten van Berhalter die hem hard door het midden erin schiet. Na twee assists mag de zoon van voormalig Amerika-bondscoach Gregg Berhalter ook een doelpunt op zijn naam schrijven: 1-3.

Door de uitslag verliest Miami de halve finale over twee wedstrijden met 1-5. 1 juni is de finale van de Champions Cup. De Whitecaps nemen het dan op tegen de winnaar van het tweeluik tussen de Mexicaanse ploegen Tigres en Cruz Azul. De heenwedstrijd eindigde daar in 1-1 en de return is vrijdagochtend om 04:00 uur Nederlandse tijd.