Inter klaar voor return met Feyenoord na grote comeback tegen hekkensluiter van Serie A

Inter en Monza zorgden zaterdagavond voor een spectaculaire wedstrijd. Serie A-koploper Inter nam het in San Siro op tegen hekkensluiter AC Monza. Hoewel Inter de grote favoriet was, keek de ploeg verrassend snel tegen een 0-2 achterstand aan. Dit deerde de tegenstander van Feyenoord in de Champions League niet en na 77 minuten was 0-2 omgedraaid naar 3-2.

Na een matte openingsfase leek Inter in de 24ste minuut op voorsprong te komen. Lautaro Martínez kopte de bal eerst recht op de keeper, maar werkte de rebound hard binnen. De vreugde was echter van korte duur: na een VAR-check werd het doelpunt afgekeurd wegens hands bij de aanname.

Een kwartier later sloeg Monza toe uit een snelle counter. Danny Mota legde de bal met een hakje klaar voor Samuele Birindelli, die één-op-één met de keeper kwam en koelbloedig afrondde in de linkerhoek: 0-1. Tien minuten later verdubbelde Monza de voorsprong. Keita Baldé kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied, kapte naar binnen en krulde de bal prachtig in de verre hoek: 0-2.

Inter wist echter snel iets terug te doen. Vlak voor rust kopte Denzel Dumfries de bal richting de vijfmeterlijn, waar Marko Arnautovic goed positie koos om de aansluitingstreffer binnen te knikken: 1-2.

Na de rust voerde Inter de druk verder op. Het tempo lag niet bijzonder hoog, maar in de 64ste minuut kwam de thuisploeg langszij. De net ingevallen Yann Bisseck kopte de bal breed naar Hakan Çalhanoğlu, die hem in één keer op de volley nam en fraai over de grond streepte: 2-2.

De ommekeer was compleet na 77 minuten, dankzij een voorzet van Carlos Augusto in de zestien. Lautaro Martínez en Monza-verdediger Giorgos Kyriakopoulos gingen samen het duel aan, waarna de bal ongelukkig in eigen doel belandde. Zo boekte Inter alsnog een zwaarbevochten 3-2 overwinning.

In de 83ste minuut kreeg Inter nog een enorme kans. Een mooi uitgespeelde aanval tussen Bastoni, Martínez en Thuram werd niet beloond nadat de Fransman de bal tegen de paal schoot van ongeveer zeven meter afstand. Na deze kans speelde Inter de wedstrijd zakelijk uit en trok het de overwinning over de streep. Hiermee behoudt de ploeg uit Milaan de koppositie in de Serie A. Voor Monza worden de degradatiezorgen groter en bedraagt het gat naar handhaving nu tien punten.