Inter boekt negende overwinning op rij en dendert door naar landstitel

Inter heeft maandagavond de negende competitieoverwinning op rij geboekt na een zege op Genoa: 2-1. De ploeg van trainer Simone Inzaghi dendert op die manier verder door naar de landstitel in Italië en behoudt de voorsprong van vijftien punten (!) op nummer twee Juventus. Genoa blijft op plek twaalf staan.

Bijzonderheden:

Inter ging met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de basis op jacht naar de volgende driepunter in de Serie A. Davy Klaassen zou negentig minuten op de bank blijven zitten. Het duurde een half uur voordat de thuisploeg op voorsprong kwam via Kristjan Asllani. De Vrij schoof in naar het middenveld en bereikte Nicòlo Barella tussen de linies.

Inter beleeft een makkelijk avondje! ??

Alexis Sanchez schiet de 2-0 binnen vanaf de stip ??#ZiggoSport #SerieA #InterGenoa pic.twitter.com/wOAT5JPgC2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2024

De Italiaan bereikte Alexis Sánchez, die de bal kort aannam en daarna meegaf aan Asllani. De Albaniër wist Genoa-doelman Josep Martínez vervolgens met een hard en hoog schot te verschalken: 1-0. De tweede treffer van Inter zou slechts acht minuten later alweer vallen.

De videoscheidsrechter besloot om arbiter Giovanni Ayroldi naar het scherm te roepen na een vermeende overtreding van Morten Frendrup op Barella. Ayroldi wees na het zien van de beelden naar de stip. Sánchez eiste de strafschop op en stuurde Martínez de verkeerde kant op: 2-0. Genoa deed in de tweede helft nog iets terug via een schitterende volley van Johan Vásquez, maar tot een gelijkmaker kwam het niet meer.

Een schitterende volley van Vasquez! ??

Hij schiet Genoa weer terug in de wedstrijd: 2-1! ??#ZiggoSport #SerieA #InterGenoa pic.twitter.com/zz1P2R2wva — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2024

