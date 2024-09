‘Inter aast op buitenkansjes en laat oog vallen op Doekhi, Boscagli en verdediger van Ajax’

Vlak na het verstrijken van de transferdeadline, zijn ze bij Inter alweer bezig met de volgende transferzomer. De club is op zoek naar buitenkansjes om de verdediging te versterken en heeft daarbij een oog laten vallen op een aantal spelers met een aflopend contract. Danilho Doekhi, Olivier Boscagli en Devyne Rensch mogen daardoor hopen op een mooie transfer, zo meldt Tuttosport.

Inter heeft in de achterhoede te maken met een aantal spelers waarvan het contract volgende zomer afloopt. Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Denzel Dumfries en Matteo Darmian beschikken allemaal over een contract dat in de zomer van 2025 afloopt, waardoor ze na dit seizoen de club transfervrij kunnen verlaten.

Om alvast voor te sorteren op het vertrek van deze spelers, is de regerend kampioen van Italië bezig met het spotten van buitenkansjes. Zo lijkt Inter te scouten op spelers die eveneens beschikken over een aflopend contract.

Daarbij hebben zij hun oog laten vallen op drie centrale verdedigers. Boscagli, Doekhi en Oumar Solet staan op de shortlist in Milaan. Alle drie beschikken zij over een contract tot medio 2025 bij hun clubs, waardoor ze voor Inter een interessante optie zijn geworden. Een opvallend detail is dat zowel Doekhi als Solet deze transferperiode in de belangstelling stonden van PSV om Boscagli op te volgen.

Ook Rensch kan rekenen op interesse. De rechtervleugelverdediger van Ajax werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, maar van een transfer kwam het toen niet. Wel lijkt hij zijn plek vaker dan gewild te moeten afstaan aan Anton Gaaei.

Inter ziet Rensch als een mogelijke opvolger voor Dumfries, die zijn contract niet lijkt te willen verlengen. De club bood hem een contractverlenging aan van drie of vier seizoenen, maar door het gebrek aan speeltijd dat Dumfries het afgelopen seizoen kreeg weigerde hij zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis.

De situatie van Dumfries lijkt dus vergelijkbaar met die van Rensch. Volgens Het Parool zou Rensch namelijk hebben geweigerd om nog een keer met Ajax om de tafel te gaan zitten om een contractverlenging te bespreken, waardoor een transfervrij vertrek steeds aannemelijker lijkt.