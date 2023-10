Instagram-comment van Mac Allister kan hem weleens duur komen te staan

Maandag, 2 oktober 2023 om 16:30 • Bart DHanis • Laatste update: 16:41

Een Instagram-comment van Alexis Mac Allister kan hem weleens duur komen te staan. De 24-jarige middenvelder van Liverpool suggereerde op Instagram dat Tottenham Hotspur in het duel met the Reds ‘met twaalf man speelde’, omdat de arbitrage meerdere discutabele beslissingen nam. Volgens Sky Sports denkt de FA er nu over na om Mac Allister te straffen voor die opmerking. Wat voor straf de voetbalbond in gedachten heeft, is niet bekend.

Christian Romero en Mac Allister kregen het na het duel tussen Tottenham en Liverpool (2-1) op Instagram met elkaar aan de stok. Onder een bericht van Tottenham-verdediger Romero reageerde Mac Allister met: “Logisch resultaat als je met twaalf man speelt.” Romero was duidelijk niet van de reactie gediend en zei tegen Mac Allister dat hij ‘thuis moest gaan huilen’. De Liverpool-middenvelder verwijderde zijn reactie vrij snel.

Met de twaalfde man doelde Mac Allister op de arbitrage van dienst. In de eerste helft werd Curtis Jones met een rode kaart van het veld gestuurd en ook Diogo Jota maakte vanwege een rode kaart (twee keer geel) de negentig minuten niet vol. Het moment waar na afloop echter het meeste over werd gesproken, was het afgekeurde doelpunt van Luis Díaz. De linksvoor van Liverpool kreeg de bal in de diepte aangespeeld en rondde vervolgens keurig af. De grensrechter vlagde het doelpunt af wegens buitenspel en werd niet teruggefloten door de VAR, ondanks het feit dat Díaz overduidelijk niet buitenspel stond.

De Engelse scheidsrechtersbond heeft excuses aangeboden aan Liverpool en heeft de twee verantwoordelijke videoscheidsrechters geschorst voor de komende duels. De ‘Instagram-ruzie’ is met name slecht nieuws voor Lionel Scaloni, de bondscoach van het Argentijnse elftal. Zowel Mac Allister als Romero geldt als vaste waarde in zijn ploeg. De twee Argentijnen stonden beiden op het veld toen afgelopen winter beslag werd gelegd op het wereldkampioenschap in Qatar.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.