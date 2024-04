Inefficiëntie Dusan Vlahovic komt Juventus duur te staan in Derby della Mole

Torino en Juventus hebben zaterdagavond de punten gedeeld in de Derby della Mole. Beide ploegen kwamen in Turijn niet tot scoren: 0-0. Juventus blijft derde, maar weet dat Bologna enkele uren later met een zege op Monza kan naderen tot op twee punten.

Massimiliano Allegri kon door een spierblessure nog geen beroep doen op Arkadiusz Milik. De Italiaanse oefenmeester koos daarom opnieuw voor een tweemansvoorhoede. Federico Chiesa en Dusan Vlahovic moesten voorin voor het gevaar zorgen.

Vlahovic kreeg in de openingsfase de uitgelezen kans om de bezoekers op voorsprong te schieten. Chiesa snelde over de rechterflank voorbij zijn directe tegenstander en gaf strak voor op de Servische spits, die van dichtbij de paal trof.

?????????????? tegen de paal! ?? Dušan Vlahovic is in de eerste helft zeer dichtbij de openingstreffer, maar de ?????????? ?????????? ???????? blijft staan op de brilstand ??#ZiggoSport #SerieA #ToroJuve pic.twitter.com/zLRqrmNc8S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 13, 2024

Juve bleef in het eerste kwartier op jacht gaan naar de openingstreffer. Na een vlotlopende aanval volgde balverlies, maar Chiesa wist al snel weer te onderscheppen. Andrea Cambiaso werd aangespeeld in de zestien van Torino en legde terug op Manuel Locatelli. De middenvelder zag zijn inzet vervolgens rakelings over het doel van de tegenstander vliegen.

La Vecchia Signora bleef kansen creëren. Zo belandde de bal met een half uur op de klok plots voor de voeten van Vlahovic. De aanvaller stuitte ditmaal echter op sluitpost Vanja Milinkovic-Savic, die razendsnel zijn doel verkleinde.

Torino had in het eerste bedrijf weinig in de melk te brokkelen, maar direct na rust dacht het al snel de ban te breken via Duván Zapata. Het feest was alleen van korte duur, omdat scheidsrechter Fabio Maresca floot voor een lichte overtreding van Raoul Bellanova op Filip Kostic.

De thuisploeg leek de schroom na het afgekeurde doelpunt van zich af te hebben gegooid. Het leidde opnieuw tot een grote mogelijkheid. Pablo Sarabia kopte ditmaal net niet ver genoeg de hoek in, waardoor Wojciech Szczesny redding kon brengen. De amusementswaarde nam hierna flink af, hetgeen resulteerde in een doelpuntloos gelijkspel. Invaller Valentino Lazaro (kopbal over) bezorgde Torino in extremis toch nog bijna de zege.



