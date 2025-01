In de wandelgangen: Santiago Gimenez op de radar bij twee Premier League-clubs

Aston Villa niet de enige geïnteresseerde in Donyell Malen. Sebastian Kehl, technisch directeur van Borussia Dortmund, laat weten aan het Duitse persbureau dpa dat er meer clubs op het vinkentouw zitten. Aston Villa zou volgens Engelse media een bod van achttien miljoen euro hebben gedaan op de Oranje-international.

Santiago Gimenez kan alsnog een transfer naar de Premier League maken. De Mexicaan zou in de belangstelling staan van Nottingham Forrest en Fulham. Nottingham zou de spits willen halen als back-up van Chris Wood. In de zomer zou Gimenez de eerste spits moeten worden, als het contract van Wood afloopt. Fulham is ook geïnteresseerd, maar lijkt niet de financiële middelen te hebben om de Mexicaan aan te trekken. (Oscar Mendoza)

Davy van den Berg lijkt op weg naar Duitsland. Hertha BSC uit de 2. Bundesliga zou de middenvelder willen halen. Het contract van de 24-jarige Nederlander loopt aankomende zomer af, waardoor de Duitsers inzetten op een transfervrije overstap in de zomer. Een winterse overstap is echter ook nog een optie. Ook clubs uit de Engelse Championship en België houden Van den Berg in de gaten. (ESPN)

PSV heeft interesse in MLS-talent. De Eindhovenaren zouden de verrichtingen van de Braziliaanse spits Gabriel Pec in de gaten houden. Inter, Arsenal en Mainz 05 zouden de aanvaller van LA Galaxy ook op de radar hebben staan. (Peter Yadgnol)

Willem II is dicht bij de komst van een Belgische jeugdinternational. De Tricolores willen de 22-jarige spits Youssuf Sylla huren met een optie tot koop van Charleroi. Sylla is international van Jong België.