In de wandelgangen: Ook Manchester United wil AC Milan beroven van deal met Joshua Zirkzee

Gabriel Paulista is onderweg naar Besiktas. De centrale verdediger trekt de deur bij Atlético Madrid achter zich dicht voor een avontuur bij Besiktas, de nieuwe werkgever van trainer Giovanni van Bronckhorst. (Fabrizio Romano)

Fenerbahçe wil een bod uitbrengen op Victor Lindelöf. De verdediger ziet een hereniging met José Mourinho wel zitten. De Turkse topclub denkt aan een bod van ongeveer acht miljoen euro. (Fotomac)

Ook Manchester United is in de race om de handtekening van Joshua Zirkzee. De aanvaller van Bologna heeft over interesse niets te klagen. Arsenal, Liverpool en Manchester United azen op hem, terwijl AC Milan op pole position ligt voor zijn handtekening. (Sky Sports)

Newcastle United legt contact met AC Milan over Fikayo Tomori. De Engelsman zou kunnen terugkeren in de Premier League, waarin hij eerder actief was als speler van Chelsea. (Football Insider)

Arsenal gaat voor Amadou Onana. De middenvelder van Everton kan de overstap maken naar de top van de Premier League. Dit zou slecht nieuws betekenen voor Manchester United, daar Everton Jarrad Branthwaite niet wil verkopen bij een vertrek van Onana. (Joe Thomas)