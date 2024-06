In de wandelgangen: Brighton gaat voor jongste coach ooit in de Premier League

Real Madrid is bereid om de strijd aan te gaan met Chelsea in de jacht op Pedro Lima. De zeventienjarige Braziliaan, eigendom van Sport Club do Recife, moet zo'n zes à zeven miljoen euro kosten. (Diário AS).

Leicester City ziet in Graham Potter zijn gewenste nieuwe hoofdcoach. Het eerste contact tussen de promovendus en het management van de 49-jarige Engelsman is gelegd. (The Telegraph)

Newcastle United heeft een bod van 19 miljoen euro uitgebracht op EK-afvaller James Trafford. Burnley hoopt meer te kunnen krijgen voor zijn goalie en zet in op minimaal 23,5 miljoen euro. (Daily Mail)

Fabian Hürzeler moet de nieuwe manager van Brighton & Hove Albion worden. De 31-jarige coach van St. Pauli zou daarmee de jongste trainer ooit worden in de Premier League. (Fabrizio Romano)

Al Duhail gaat ruim 11 miljoen overmaken naar Lazio voor de diensten van Luis Alberto. De Spaanse middenvelder heeft de medische keuring bij zijn nieuwe club reeds gepland. (Fabrizio Romano)

