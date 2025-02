In de wandelgangen: Ajax ziet gewenste rechtsback in de Premier League rondlopen

Venezia en Boavista zijn in gesprek over Róbert Bozenik. De voormalig spits van Feyenoord wil graag vertrekken uit Portugal. (Fabrizio Romano)

Aston Villa wil Marco Asensio overnemen van Paris Saint-Germain. De Engelsen willen in de laatste dagen nog toeslaan op de transfermarkt. (Florian Plettenberg)

Ajax hoopt op de komst van Tariq Lamptey van Brighton & Hove Albion. Vanwege zijn aflopende contract kan de 24-jarige rechtsback voor een kleine 2 miljoen euro vertrekken uit Engeland. (Daily Mail)

Feyenoord en Lecce zijn in gesprek over Luca Ivanusec. De Italiaanse club wil de Kroatische buitenspeler uit zijn lijden verlossen in De Kuip. (Nicolò Schira)

Fikayo Tomori lijkt zijn carrière te vervolgen bij Tottenham Hotspur. AC Milan gaat rond de 30 miljoen euro ontvangen voor de 27-jarige verdediger. (Gianluca Di Marzio)