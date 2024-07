In de wandelgangen: Ajax aast op transfervrije rechtsback Cédric Soares

Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op de komst van Marc Guehi. Crystal Palace verlangt omgerekend minimaal 59 miljoen euro voor de 23-jarige centrumverdediger. Barcelona, Juventus en Arsenal zijn eveneens geïnteresseerd in de diensten van Guehi. (The Sun)

Ederson kan een lucratieve overstap naar het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo maken. De Saudische topclub heeft de doelman van Manchester City een contract voor twee jaar aangeboden ter waarde van liefst zestig miljoen euro. (Cesar Luis Merlo)

Cédric Soares is op de radar van Ajax gekomen. De Portugese rechtsback, die recent transfervrij vertrok bij Arsenal, kan ook rekenen op belangstelling van OGC Nice, Stade Rennes en clubs uit Saudi-Arabië en Turkije. (Daily Mail)

Arsenal heeft Riccardo Calafiori een contractaanbieding voor meerdere jaren voorgeschoteld. De centrumverdediger van Bologna en de nationale ploeg van Italië staat open voor the Gunners, maar is ook in gesprek met Chelsea. (Fabrizio Romano)

Nottingham Forest vraagt liefst 40 miljoen pond, omgerekend 47 miljoen euro, voor Callum Hudson-Odoi. Tottenham Hotspur is een van de geïnteresseerde clubs die het voormalig talent van Chelsea willen inlijven. (The Athletic)

Arsenal heeft toptalent Chido Obi Martin een meerjarige contractaanbieding gedaan. De zestienjarige spits werd vorige maand nog in verband gebracht met Ajax. Nu kan hij ook gratis naar onder meer Bayern München of Borussia Dortmund vertrekken. (Fabrizio Romano)

