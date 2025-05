'Ik zorg voor de auto als Antony ontvoerd moet worden'

Antony is helemaal opgeleefd bij Real Betis. De 25-jarige Braziliaan was donderdagavond in de halve finale van de Conference League met een goal tegen Fiorentina (2-1 zege) wederom belangrijk voor de Spanjaarden. Antony krijgt complimenten van David De Gea, terwijl clublegende Joaquín er alles aan wil doen om hem te laten blijven. “Ik zorg voor de auto als hij ontvoerd moet worden.”

Antony maakte een geweldig doelpunt tegen Fiorentina. De linkspoot kwam vanaf de rechtervleugel naar binnen, zag zijn eerste schot geblokt worden en besloot daarna om in één keer uit te halen met rechts. Dat schot vloog schitterend in de bovenhoek.

“Ik heb duizend keer met hem getraind (bij Manchester United, red.) en hij heeft nog nooit een doelpunt met rechts gemaakt”, laat De Gea optekenen bij Movistar Plus. “Ik ben blij voor Antony, want hij had het ontzettend zwaar bij Manchester United. Nu laat hij de beste versie van zichzelf zien.”

Joaquín was voor de wedstrijd tegen Fiorentina al lovend over Antony. Betis hoopt hem langer te behouden, maar moet hopen op medewerking van Manchester United. “Ik zorg wel voor de auto als hij ontvoerd moet worden”, grapte de Spanjaard op Spaanse televisie. “Hij moet hoe dan ook blijven.”

Antony ruilde Ajax in de zomer van 2022 voor 100 miljoen euro in voor Manchester United, maar wist daar eigenlijk nooit indruk te maken. De Braziliaan belandde dit seizoen op een zijspoor en koos in januari eieren voor zijn geld.

De teller staat na negentien wedstrijden voor Betis op zes treffers en vier assists. Antony ligt nog tot medio 2027 vast op Old Trafford en is volgens Transfermarkt twintig miljoen euro waard.