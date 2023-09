‘Ik heb Overmars gezegd dat hij een goed doorverkooppercentage moest bedingen’

Dinsdag, 12 september 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 10:04

Emanuel Emegha timmert hard aan de weg. De twintigjarige spits debuteerde afgelopen vrijdag in de basis bij Jong Oranje én maakte eerder deze zomer een miljoenentransfer naar de Ligue 1. Bij RC Strasbourg jaagt Emegha op zijn dromen, waar hij een jaar geleden nog een punt zette achter een mislukt dienstverband bij Royal Antwerp. De Hagenaar vertelt in gesprek met Voetbal International over de goede band die hij in de Belgische havenstad opbouwde met technisch directeur Marc Overmars.

Sparta verkocht Emegha eind januari 2021 voor 2 miljoen euro aan Antwerp. Voor de Belgische topclub kwam de aanvalsleider slechts eenmaal in actie. “Ik heb in totaal volgens mij twintig officiële minuten voor Antwerp gespeeld. Het ging niet zoals gehoopt. Vorig jaar in de zomer kwam de Nederlandse staf en ik was heel erg blij. De voorbereiding ging voor mijn gevoel heel goed en in de eerste oefenwedstrijd scoorde ik meteen twee of drie keer. Maar ja, Vincent Janssen was gekocht, een topspits met veel ervaring, niet te vergelijken met mij. En Michael Frey zou verkocht worden, maar dat gebeurde niet.” Emegha moest goed nadenken over zijn toekomst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Emegha speelt bij Strasbourg onder trainer Patrick Vieira.

“Toen was het aan mij”, vertelt Emegha. “Blijf ik hier als derde spits, of ga ik ergens heen waar ik kans heb op een basisplaats? Gelukkig gaf Marc Overmars mij de kans om dat te doen.” Emegha moest Overmars wel nog overtuigen van een contractuele afspraak met Sturm Graz, waar hij vorig seizoen speelde. “Ik heb toen nog tegen hem gezegd: ‘Zorg ervoor dat je een goed doorverkooppercentage afdwingt, want ik ga het laten lukken.' Daar moest hij wel om lachen, maar hij heeft het wel gedaan en dat heeft Antwerp uiteindelijk nog een mooi bedrag opgeleverd.”

Met Sturm Graz won Emegha de Oostenrijkse beker. In 36 officiële wedstrijden voor de club was de rechtspoot goed voor 10 doelpunten en 5 assists. Daarmee speelde Emegha zich in de kijker bij Strasbourg, dat na één seizoen in Graz maar liefst 13 miljoen euro overmaakte. De fysiek sterke aanvalsleider heeft zijn eerste treffer in de Ligue 1 al te pakken en kreeg van Michael Reiziger afgelopen vrijdag tegen Jong Moldavië (3-0) het vertrouwen in de punt bij Jong Oranje. Het contact met Overmars is ondertussen nog altijd goed. “Laatst kreeg ik nog een bericht van hem, dat hij trots op me is en blij voor me is”, aldus Emegha.