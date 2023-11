‘Ik geloof er niks van dat Gravenberch bij Bayern de kantjes ervan af liep’

Zondag, 26 november 2023 om 15:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:54

Dietmar Hamann ziet een groot verschil tussen de Ryan Gravenberch van Bayern München en die van Liverpool. De voormalig middenvelder, die beide clubs diende tijdens zijn actieve loopbaan, vraagt zich in dat kader af waarom de Nederlander afgelopen seizoen geen vaste plaats wist te veroveren bij de Duitse grootmacht.

"Gravenberch doet het tot nu toe geweldig bij Liverpool", is Hamann aangenaam verrast in een interview met het Duitse medium TZ. "Het is dan ook haast niet te geloven dat hij bij Bayern onder twee trainers (Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel, red.) nauwelijks aan spelen toekwam."

"Maar nu bij Liverpool zie je pas goed waar Gravenberch toe in staat is. Hij is fysiek sterk, kan een doelpunt maken en heeft een bepaalde snelheid. Als je hem zo bezig ziet bij Liverpool, vraag je je echt af waarom hij bij Bayern geen vaste kracht was", aldus Hamann, die met the Reds in 2005 de Champions League veroverde.

Bayern legde medio 2022 circa 20 miljoen euro neer voor Gravenberch, die na een jaar in Zuid-Duitsland dus alweer vertrok. "Dat is behoorlijk veel geld", beaamt Hamann, tussen 1993 en 1998 actief voor de koploper in de Bundesliga. "Maar bij Bayern verloor hij zijn plaats in Oranje en miste hij het WK. En na een nogal tegenvallend jaar wilde hij dolgraag ergens anders een frisse start maken."

Gravenberch liet in de Duitse media regelmatig optekenen niet tevreden te zijn met zijn reserverol. Volgens Hamann zegt dat echter weinig over de middenvelder. "Ik denk dat hij goed in elkaar zit en zeker niet de kantjes eraf heeft gelopen in München. En nu is Gravenberch een belangrijke pion in een elftal vol klasse bij Liverpool."

De voormalig middenvelder van Ajax lijkt in Engeland het vertrouwen te hebben van manager Jürgen Klopp. Gravenberch had zaterdag geen basisplaats in de topper tegen Manchester City (1-1), maar werd na rust wel als invaller gebruikt door manager Jürgen Klopp, die het lijkt te zien zitten in de controleur.

Gravenberch staat inmiddels op dertien optredens in het shirt van Liverpool in de diverse competities. De voor 40 miljoen euro van Bayern overgenomen middenvelder scoorde nog niet in de Premier League, maar was wel tweemaal trefzeker in de Europa League. Ook tekende hij voor een assist in Europees verband.