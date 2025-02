'Ik ben verrast en teleurgesteld, want ik was graag nog twee jaar bondscoach gebleven'

Andries Jonker is niet blij met de gang van zaken bij de KNVB. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen moet na het EK komende zomer vertrekken en is daar teleurgesteld over.

De KNVB heeft besloten om het aflopende contract van Jonker, die sinds 2022 bondscoach is van het Nederlands vrouwenelftal, niet te verlengen. Jonker was 'verrast en teleurgesteld' door de mededeling van de KNVB.

"Ik was zeker verbaasd", aldus Jonker maandag op de persconferentie in aanloop naar de start van de UEFA Women's Nations League. "Ik heb er ontzettend veel plezier in en vind dat we stappen maken. Dat is ook een belangrijke doelstelling."

Jonker was graag gebleven. "Ik heb gezegd dat ik het nog twee jaar wil doen. Daarna kreeg ik de mededeling dat mijn contract na het EK niet wordt verlengd."

"Ik was verbaasd door de mededeling op zich en was niet bij de evaluatie betrokken", aldus Jonker, die niet wil zeggen wat de reden is. "De KNVB moet communiceren. Zij nemen een beslissing. Ik kan het wel delen, maar dat wil ik niet."

Jonker heeft geen moment overwogen om per direct op te stappen. "Je bent professional. Het contract wordt niet ontbonden, maar simpelweg niet verlengd. Men heeft er vertrouwen in dat de staf en ik het EK tot een succes gaan brengen. We moeten door op het veld, dat is het."

Aanvoerder Sherida Spitse werd ook verrast door het besluit van de KNVB. "Ik kan aangeven dat wij elke interlandperiode met de directie praten over hoe dingen gaan. Over het moment van deze beslissing, wisten wij niets. Ik had prima nog twee jaar met Andries door kunnen gaan", aldus de sterspeler van Ajax en de Oranje Leeuwinnen.