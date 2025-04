Ihattaren snapt kritiek totaal niet: 'Bro, hij is de hardste speler van PSV'

Mohamed Ihattaren vindt dat het profvoetbal tegenwoordig anders opgevat wordt dan voorheen. Te gast in het Youtube-programma Matchday van Supergaande vertelt de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk onder meer over het verschil met het spelen in de top van de Eredivisie en bij zijn huidige club. Bovendien spreekt hij zich uit over de ‘hardste’ speler.

“Of ik vind dat er een verschil is tussen voetballen bij RKC en voetballen bij PSV? Ja, tuurlijk. Bij PSV heb je tachtig procent van de tijd de bal. Bij RKC niet”, vertelt Ihattaren desgevraagd.

“Ik ben erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen van Mohammed Allach en Henk Fraser. Maar natuurlijk merk je verschil, want er wordt anders naar je gekeken. Andere clubs komen naar je toe met het idee van: we komen jullie geven en we gaan weer.”

Ihattaren vindt dat er veel veranderd is in het voetbal en dat er ook vaak op karakter geselecteerd wordt. “Weet je wat het nu ook is. Jongens met een stem worden naar achter gedrukt. Wij zeggen van: broer, speel die bal anders. Wij zijn gewend dat er op ons gescholden wordt. En ze zeggen dat we niet meer spelen als we die bal bijvoorbeeld niet afspelen.”

“Maar als je bij een profclub praat, dan vinden ze meteen dat je een psycholoog nodig hebt. Ze houden van die lieverdjes, dat is voetbal nu. Er is geen vuur meer in het voetbal. Er zijn veel ja-knikkers die alles doen wat de trainer zegt zodat ze erin blijven staan, begrijp je?”

“‘Ze’ vinden Noa Lang nu raar", geeft Ihattaren als voorbeeld, zonder aan te geven wie hij met 'ze' bedoelt. "Ik heb laatst tegen PSV gespeeld. Maar hij is de ‘hardste’. Blijf jezelf, ik hou daar echt van. Wanneer Noa aan de bal komt. Zijn touch, hij ziet ruimtes...”

Wat nu ook jammer is. Als je aan een speler vraagt wat hij voor de wedstrijd doet, zegt hij dat hij rust en een dutje doet. Maar misschien geeft het mij wel rusten om met ‘matties’ te zijn tot 23.00 uur. Maar dat kennen ze niet meer. Het moet allemaal binnen de lijntjes", besluit Ihattaren.