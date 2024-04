Icardi leidt met twintigste competitietreffer eenvoudige zege Galatasaray in

Galatasaray heeft zondag geen fout gemaakt in de Turkse titelrace. Op bezoek bij laagvlieger Pendikspor bleek de ploeg van Okan Buruk een maatje te groot: 4-1. Mauro Icardi opende met zijn twintigste competitetreffer het bal, waarna Galatasaray via Abdülkerim Bardakci, Dries Mertens en Kerem Aktürkoglu verder uitliep.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Galatasaray, dat met onder meer voormalig Ajacied Hakim Ziyech en ex-Willem II-speler Derrick Köhn in de basis aantrad, kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong. Een uitstekende aanval werd door Icardi - na fijn klaarleggen van Mertens - prachtig afgerond: 1-0.

Vijf minuten later breidde Galatasaray de voorsprong uit. Ditmaal was Ziyech als aangever belangrijk. Hij draaide een hoekschop voor de goal, waarna Bardakci in de vijandelijke zestien binnen kon werken: 2-0.

Een kwartier voor tijd besliste Mertens de wedstrijd compleet. De Belg draaide slim weg en mocht van Berkan Kutlu zelf afronden: 3-0. Pendikspor deed via Aplaslan Öztürk nog wel wat terug, maar het slotakkoord was weer voor Galatasaray, toen Aktürkoglu diep in blessuretijd een strafschop benutte: 4-1.

Galatasaray - Pendikspor 4-1

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

35' Mauro Icardi (assist: Dries Mertens)40' Abdülkerim Bardakci (assist: Hakim Ziyech)76' Dries Mertens (assist: Berkan Kutlu)85' Aplaslan Öztürk (assist: Endri Cekici)90+6' Kerem Aktürkoglu