Icardi en Osimhen bezorgen Galatasaray ruime zege in Antalya

Galatasaray heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk versloeg Antalyaspor met 0-3 dankzij een dubbelslag van Mauro Icardi en een treffer van Victor Osimhen. Dankzij de driepunter staat de bijna foutloze koploper Galatasaray op 25 punten na 9 duels. Cim Bom heeft wel twee duels meer gespeeld dan Besiktas en Fenerbahçe, die respectievelijk 17 en 16 punten hebben.

Er stonden in totaal vier spelers met een Eredivisie-verleden aan de aftrap. Bij Antalyaspor waren dat Sander van de Streek en Sam Larsson, bij Galatasaray Davinson Sánchez en Dries Mertens. De van een blessure herstelde Hakim Ziyech begon net als Osimhen op de bank bij Galatasaray, waar Icardi de eenzame spits was in het 4-2-3-1-systeem van trainer Okan Buruk.

Galatasaray begon voortvarend in het Corendon Airlines Park, waar het in de tiende minuut op voorsprong kwam. Mertens liet zien nog altijd over een prima traptechniek te beschikken en krulde een hoekschop tot bij de eerste paal, waar Icardi opdook en in de korte hoek raak kopte: 0-1.

Antalyaspor gaf zich niet zomaar gewonnen tegen de regerend landskampioen, en stichtte gevaar via Güray Vural. Zijn schot bezorgde Fernando Muslera de nodige moeilijkheden, al bleek een hoekschop het maximaal haalbare. Aan de andere kant onderscheidde ook Antalyaspor-goalie Kenan Piric zich, door een poging van Roland Sallai uit de hoek te tikken.

Piric redde vervolgens ook op een schot van Mertens, voordat Antalyaspor opnieuw een grote kreeg. Ditmaal was het Van de Streek die de gelijkmaker had kunnen maken, ware het niet dat de voormalig speler van onder meer FC Utrecht over kopte. Toch zocht Antalyaspor de kleedkamers met een opgelucht gevoel op, daar Sallai in de blessuretijd van de eerste helft een grote kopkans onbenut liet.

Na rust gooide Galatasaray het duel in het slot en dat deed het op uiterst fraaie wijze. Yunus Akgün en Mertens gingen een één-tweetje aan, waarna eerstgenoemde de bal perfect klaarlegde voor Icardi. De Argentijn schoof simpel binnen: 0-2.

Ondanks een gevaarlijk moment van Adolfo Gaich kwam Antalyaspor eigenlijk niet meer in het stuk voor en leek het in de slotfase tegen de 0-3 aan te lopen. Invaller Osimhen rondde af, maar er bleek sprake van buitenspel te zijn geweest. Die 0-3 kwam er alsnog. Osimhen zag een zee aan ruimte voor zich en rondde beheerst af in de korte hoe.