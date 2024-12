Ibrahim Afellay voorziet Ajax van opvallende tip: ‘Aan het einde van dit seizoen transfervrij’

Jordy Clasie (33) zou een absolute aanwinst zijn voor Ajax, zo zegt analist Ibrahim Afellay te gast in Studio Voetbal van de NOS. De voormalig PSV’er is van mening dat de middenvelder van AZ beter is dan Jordan Henderson (34), die momenteel op zes speelt in de Johan Cruijff ArenA.

Afellay krijgt de vraag welk ‘koopje’ hij zou halen als hij het voor het zeggen had bij Ajax. “Als ik Henderson vergelijk met een Jordy Clasie van AZ, die aan het eind van dit seizoen transfervrij is... Ik vind Jordy Clasie echt wel wat beter dan Henderson.”

“Vooral in balbezit. Hij is misschien niet de grootste van het stel, maar staat altijd goed. Hij ziet het spelletje en kan gewoon hartstikke goed voetballen”, aldus Afellay.

Rafael van der Vaart is ook gecharmeerd van Clasie. “Ik heb AZ moeten kijken en vind Jordy Clasie de allerbeste. Hij is een nummer zes die altijd vooruit speelt. Dat valt te prijzen.”

Toch denkt Van der Vaart niet dat technisch directeur Alex Kroes de ervaren controleur gaat benaderen. “Dat gaat niet meer gebeuren. Dat gaat Ajax niet doen. Het is een onzindiscussie, want ik denk niet dat hij bij Ajax gaat belanden.”

Van der Vaart geeft uiteindelijk geen exacte reden waarom Clasie niet bij Ajax zou kunnen spelen. Het duo stond tijdens twee interlands van het Nederlands elftal gezamenlijk op het middenveld.

Het is overigens nog maar de vraag of Clasie voor Ajax zou willen spelen. De Haarlemmer brak ooit door bij Feyenoord, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling. Clasie speelde in totaal 195 officiële wedstrijden namens de Rotterdamse club.