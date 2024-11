Ibrahim Afellay komt na 'bizarre beslissing' bij Willem II - NAC Breda met weinig vleiende bijnaam voor arbiter Allard Lindhout

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal heerst er grote onbegrip over de strafschop die arbiter Allard Lindhout toekende aan Willem II in de derby tegen NAC Breda. Volgens Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay was dat overigens niet de enige fout van de scheidsrechter, die daardoor een weinig vleiende bijnaam voorgeschoteld krijgt.

NAC leek in Tilburg lange tijd op weg naar de overwinning, maar de thuisploeg kreeg in extremis een strafschop toegekend. Terence Kongolo ging ietwat wild het kopduel aan met Jeremy Bokila, die meteen naar het gras ging. De VAR keek naar het moment, maar er werd besloten de beslissing niet terug te draaien.

Dat leidt met name bij Van Hooijdonk tot grote frustratie. “Dit is gewoon een duel, niet meer dan dat. Hier is helemaal, maar dan ook helemaal niets aan de hand.” Jeroen Stekelenburg stelt dat Kongolo wel wat wild het duel aanging. “Wat wild? Dit is gewoon voetbal”, reageert Van Hooijdonk met grote verbazing.

Afellay deelt de mening van zijn tafelgenoot. “Ik moest meteen denken aan de VAR. Misschien was die even Thuisbezorgd gaan halen, want dit is toch overduidelijk nooit een penalty.” Theo Janssen vindt het, tot grote ergernis van Van Hooijdonk, geen ‘honderd procent penalty’ en snapt dat de VAR de beslissing van Lindhout niet terugdraaide.

Even later wordt een ander moment uit de wedstrijd aangehaald, waarbij NAC-spits Elías Már Ómarsson op weg naar de Willem II-doelman onderuit wordt getrokken. Van Hooijdonk vindt dat Lindhout hier een rode kaart had moeten uitdelen en vergelijkt het moment met dat van David Møller Wolfe. De AZ-verdediger kreeg in de wedstrijd tegen PSV voor een vergelijkbare situatie wel de rode kaart van Lindhout.

“De VAR was hier even poepen, denk ik”, gaat Van Hooijdonk opnieuw los op de arbitrage. “Als je voor dat moment bij AZ een rode kaart geeft en hiervoor niet… Schiet mij maar lek.” Ook Afellay kan er niet bij dat Lindhout niet ingreep en komt met een bijnaam voor de arbiter.

“Als je dat niet ziet… Hij heet Allard Lindhout toch? Nou, volgens mij kan je het beter veranderen in Blindhout, want als je dit niet ziet weet ik het ook niet meer. Dit is een bizarre beslissing.” Afellay kan met zijn opmerkingen rekenen op gelach vanuit het publiek in de studio.