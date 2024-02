‘Hypocriete’ Nathan van Kooperen reageert live in uitzending op forse kritiek

Nathan van Kooperen heeft zondag bij Goedemorgen Eredivisie gereageerd op de kritiek die hem onlangs ten deel viel. De zaakwaarnemer kwam onder vuur te liggen vanwege zijn betrokkenheid bij de deal van Jordan Henderson naar Ajax.

Van Kooperen, die onder meer de belangen van Ajax-middenvelder Silvano Vos behartigt, was betrokken bij de deal van Henderson naar Amsterdam. De agent dropte eind augustus nog een bom door Ajax een 'koopclub' te noemen nadat de club interesse toonde in Sivert Mannsverk, die uiteindelijk ook werd ingelijfd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met de interesse in Mannsverk zette Ajax kwaad bloed bij Van Kooperen. Door de belangstelling, en vervolgens de komst van de Noorse middenvelder, had Vos in de ogen van zijn zaakwaarnemer weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax.

Deze winter was Van Kooperen echter zelf betrokken bij de overgang van Henderson naar Ajax. Door de komst van de 33-jarige middenvelder zal het perspectief op speelminuten voor Vos in de hoofdmacht hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk slinken.

"Die tweet over 'koopclub' gebeurde uit emotie. Achteraf was dat misschien niet zo handig. Wij hadden de afspraak gemaakt met Sven (Mislintat, red.) dat er geen middenvelder meer gehaald zou worden. Dat gebeurde drie dagen voor het sluiten van de markt wel met Mannsverk", aldus Van Kooperen.

Hans Kraay junior snapt niet dat Van Kooperen dan uitgerekend Henderson heeft geïnitieerd bij Ajax. "Ik denk dat de situatie bij Ajax op dit moment heel anders is dan afgelopen zomer. Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien wat Ajax miste in de eerste seizoenshelft. Dan is het niet gek dat je vol voor Henderson gaat als je zo'n type speler kan halen."

Marciano Vink vraagt zich af of spelers blij zijn met tweets als die van afgelopen zomer. "Hij (Vos, red.) moet naar die club. Iedereen weet dat Silvano bij jou zit en dan gaat het alleen maar om die tweet. Was hij daar wel blij mee?"

"Dat kun je het beste aan hem zelf vragen", aldus Van Kooperen. "Dat heb ik gedaan", antwoordt Vink. "Hij was er niet blij mee. Hij vond het ook niet nodig. De zaakwaarnemer van Driouech deed dat ook en zo'n deal klapt dan. Dan moet je met de staart tussen de benen zo'n tweet goed praten. Ik begrijp niet waarom zaakwaarnemers zo willen ventileren in de media."

Van Kooperen gaat daar verder niet op in. Wel op zijn rol bij de transfer van Henderson. "Ik wist wat Ajax zocht en wist dat hij ongelukkig was in Saudi-Arabië. Kelvin (de Lang, red.) heeft dit ook heel goed opgepakt. Die is dagelijks aan het pushen geweest richting ons."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties