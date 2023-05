Huurling hoorde nog niets van Feyenoord: ‘Arnesen stuurde wel berichtjes’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 10:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Met nog twee speelronden te gaan staat Excelsior op de vijftiende plek in de Eredivisie. Dit betekent dat alle ogen bij de Kralingers gericht zijn op handhaving. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen gaat spannende laatste weken tegemoet en moet alle zeilen bijzetten om niet af te zakken naar de Keuken Kampioen Divisie. Voetbalzone reisde af naar Rotterdam en sprak met Marouan Azarkan, een van de lichtpuntjes in het Van Donge & De Roo Stadion.

Door Morris Visser & Mart Oude Nijeweeme

Terugkijkend op afgelopen seizoen, blikt Azarkan enigszins tevreden terug, ook al is de aanvaller zich er van bewust dat de competitie nog niet gespeeld is. “Als team hebben we redelijk gepresteerd dit seizoen. Ik kan alleen pas zeggen dat we goed hebben gepresteerd als we ons handhaven. Ik denk dat we hier en daar extra punten hadden kunnen pakken. Ook hadden we minder goals hoeven incasseren. In het begin van het seizoen gingen vaak de kopjes hangen als we tegen grote tegenstanders en in uitwedstrijden een tegengoal kregen.”

Ondanks de krappe voorsprong op concurrent FC Emmen van één punt, heeft Azarkan veel vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. “Wij zijn een hecht team. Als de druk erop komt en we spelen tegen de concurrenten, zijn wij op ons best. Daar pakken we de punten. Ik denk dat we dat de laatste wedstrijden ook gaan doen.” Ook voor Azarkan zelf zijn de laatste wedstrijden een ultieme mogelijkheid om zichzelf te laten zien. “Ik hou wel van een beetje druk. De trainer legt die druk ook op. Dat ik moet scoren, bijvoorbeeld. Ik vind het niet erg om met druk te spelen. We hebben hier een klein stadion, er is niet veel druk. Dat kan voor het team wel lekker zijn.”

Dijkhuizen als vader

Sinds januari 2020 staat Excelsior onder leiding van Marinus Dijkhuizen. De oefenmeester was in de seizoenen 2014/15 en 2021/22 verantwoordelijk voor promotie naar de Eredivisie, en moet zijn ploeg nu zien te behoeden voor degradatie. Volgens Azarkan is geen enkele trainer beter geschikt voor deze klus dan de Westlander. “Mijn band met Marinus is uitstekend. Hij is tot nu toe de beste trainer die ik ben tegengekomen in mijn carrière. Hij begrijpt mij als speler en als mens. Op en buiten het veld heb ik een hele goede band met de trainer. Ik zie hem ook als een goede vriend. Het klikt gewoon. Hij begrijpt mij en ik begrijp hem.”

Officieel is Azarkan nog eigendom van Feyenoord. De buitenspeler is inmiddels twee jaar verhuurd aan Excelsior, maar verwacht niet meer terug te keren in de Kuip. “De kans is niet groot dat ik terugkeer bij Feyenoord. Ik ben nog jong en wil zoveel mogelijk minuten maken. Ik denk dat die kans nihil is bij Feyenoord. Vorig jaar heb ik een prima seizoen gedraaid, maar zij hebben een ruime bezetting in de voorhoede. Ik kreeg te horen dat anderen boven mij stonden. Ik denk dat dat volgend seizoen weer het geval is.”

Helemaal zeker weten doet Azarkan het echter niet, daar hij sinds het vertrek van Frank Arnesen bij Feyenoord in de zomer van 2022 nauwelijks tot geen contact meer heeft met club. “Vorig jaar toen Frank Arnesen er nog zat had ik weleens contact, na wedstrijden. Dan stuurde hij een berichtje dat ik het goed had gedaan. Dit seizoen heb ik eerlijk gezegd geen contact gehad. Dat is normaal bij verhuurde spelers. Ik ben eigendom van de club, maar zij zijn bezig met hun doel en ik ben bezig met mijn doel. Ik lig er niet wakker van.” Toch had Azarkan zich graag laten gelden voor Feyenoord. “Als ze mij de kans hadden gegeven om daar te spelen, had ik mij laten zien. Maar die kans is niet gekomen. Ik kan wel veel zeggen, maar zolang ik het niet heb laten zien, laat ik het voor wat het is. Dan zie ik wel waar ik na dit seizoen mijn kans ga krijgen.”

Interesse

Op 30 juni 2023 loopt de verhuurperiode van Azarkan bij Excelsior ten einde. Als het aan de rappe buitenspeler ligt blijft hij nog een tijdje in de Eredivisie. Over binnenlandse interesse heeft de huurling van Feyenoord niets te klagen, daar FC Twente en FC Utrecht zich reeds voor hem hebben gemeld. “Ze (FC Twente en FC Utrecht, red.) hebben zich gemeld bij de club en de zaakwaarnemer. Dat is het enige dat ik weet. Ik heb mijn zaakwaarnemer gezegd dat er belangrijke weken aankomen bij Excelsior. Daar focus ik me het liefst op. Daarna zie ik wel waar mijn toekomst ligt.”

Voor een vervolgstap heeft Azarkan duidelijke voorwaarden voor zichzelf gesteld. “Speeltijd is belangrijk. Ik ben niet vies van concurrentie, ik ga sowieso de concurrentiestrijd aan. Maar ik moet wel perspectief hebben op speeltijd. Ik wil serieus worden genomen. Ik ga niet naar een club waar ik als een pion word gezien. Dat is voor mij belangrijk. Ik heb vertrouwen nodig van de trainer en de club.” Een vervolgstap in het buitenland ziet Azarkan dan ook nog niet zitten. “De stap naar het buitenland is voor mij nog te vroeg. Ik heb er net een jaar Eredivisie opzitten en heb mezelf nog niet op de kaart gezet. Dat zou ik graag eerst willen doen. Ik zou pas naar het buitenland gaan als ik een vrouw heb, als alles geregeld is.”