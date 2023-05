Huntelaar polst Blind voor terugkeer bij Ajax; ook andere gegadigde meldt zich

Vrijdag, 12 mei 2023 om 06:38 • Wessel Antes • Laatste update: 07:01

Klaas-Jan Huntelaar heeft contact gezocht met Daley Blind over een terugkeer naar Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De technisch manager heeft de 33-jarige verdediger van Bayern München gevraagd of hij openstaat voor een nieuw dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. Blind heeft over verdere interesse niets te klagen, daar ook het Royal Antwerp van Marc Overmars zijn komst wel ziet zitten. De linkspoot loopt volgende maand uit zijn contract bij de koploper van de Bundesliga, en kan dan transfervrij een nieuw avontuur uitzoeken.

Blind vertrok afgelopen transferperiode bij Ajax na problemen met Alfred Schreuder, die nog geen maand later zijn congé kreeg. Vervolgens tekende de 101-voudig international tegen alle verwachtingen in bij Bayern, dat op zoek was naar een extra linksbenige verdediger. Het half jaar in Duitsland is echter geen groot succes: Blind kwam tot dusver pas 157 officiële speelminuten in actie, verdeeld over vijf optredens. Sinds het vertrek van trainer Julian Nagelsmann, en de komst van Thomas Tuchel, kwam Blind geen enkele seconde in actie. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor der Rekordmeister al gespeeld.

Nu kan Blind terugkeren naar Ajax, dat al navraag heeft gedaan bij de oudgediende. De Amsterdammers denken dat de verdediger nog altijd van waarde kan zijn bij de club. Blind speelde al in twee verschillende periodes bij Ajax en kan daar nu een derde termijn aan vastplakken. Momenteel staat de teller op 333 officiële wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij goed was voor dertien doelpunten en 21 assists. Met Ajax won Blind zeven keer de landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Of de Amsterdammer zelf openstaat voor een terugkeer is nog niet bekend.

Blind kan namelijk ook tekenen bij Antwerp, dat via technisch directeur Marc Overmars al een toenaderingspoging deed. Het duo kent elkaar goed van de succesvolle periode waarin Ajax onder andere de halve finale van de Champions League wist te behalen, onder leiding van Erik ten Hag. Blind senior zou al hebben aangegeven dat zijn zoon een overstap naar België overweegt. In Antwerpen kan Blind zich herenigen met Toby Alderweireld, met wie hij goed bevriend was tijdens de periode van zijn doorbraak bij Ajax. Het elftal van trainer Mark van Bommel gooit momenteel hoge ogen als koploper van de Jupiler Pro League. Eerder legde Antwerp al beslag op de Belgische beker.