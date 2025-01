Hulk zorgt voor opschudding met huwelijk met ex-schoonnicht

De Braziliaanse voetballer Hulk staat in Europa vooral bekend om zijn periodes bij FC Porto en Zenit Sint Petersburg. In zijn thuisland is de aanvaller nu in opspraak geraakt, nadat hij getrouwd is met de nicht van zijn ex-vrouw.

Givanildo Vieira de Souza, zoals de aanvaller echt heet, maakte op jonge leeftijd de overstap naar Japan. Daar kreeg de Braziliaan, die bekend staat om zijn enorme keiharde afstandschoten en fysieke kracht, de bijnaam Hulk.

Na drie seizoenen kwam er een einde aan zijn avontuur in Japan en maakte hij in 2008 de overstap naar Porto. Daar leerde Europa de imposante rechtsbuiten kennen. Hulk kwam later ook nog in actie voor het Russische Zenit Sint Petersburg en tot 49 interlands voor het Braziliaans elftal.

In 2016 vertrok de aanvaller naar China en sinds 2021 is hij in zijn thuisland actief voor Atlético Mineiro. Met de Braziliaanse club won Hulk al zeven prijzen en speelde hij recent nog de finale van de Copa Libertadores (3-1 nederlaag tegen Botafogo).

Hulk is niet alleen op het veld een bijzondere verschijning, maar ook daarbuiten maakt hij de tongen los. De profvoetballer was tussen 2007 en 2019 samen met de Braziliaanse Iran Angelo, waarmee hij drie kinderen kreeg.

Niet lang nadat het koppel een punt achter de relatie had gezet kwam naar buiten dat Hulk samen zou zijn met de nicht van Iran, Camila Angelo. Het koppel trouwde snel voor de burgerlijke stand in 2020, zodat Camila bij Hulk kon zijn in China. Nu bijna vijf jaar later heeft het getrouwde stel een groot feest gegeven voor familie en vrienden.

Dat kon niet iedereen in de familie waarderen. Rayssa, de zus van ex-vrouw Iran, laat zich kritisch uit over het huwelijk. “Als mijn moeder nog zou leven, weet ik zeker dat ze dit niet zou kunnen verdragen.”

“Om een kleindochter, die onder haar dak is opgegroeid, haar eigen familie op zo’n wrede manier te zien verraden, zou een klap zijn die onmogelijk te boven te komen is”, schreef ze. Het is triest om te beseffen dat Judas niet alleen in oude verhalen voorkomt. Som slaapt hij onder hetzelfde dak, eet hij aan dezelfde tafel en steekt hij op het juiste moment een mes in de rug.”