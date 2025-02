Hulk (38) schittert nog steeds en scoort waanzinnige goal van 35 meter

De heldenstatus van Hulk in Brazilië heeft zondagnacht een nieuw hoogtepunt bereikt. De 38-jarige aanvaller van Atlético Mineiro was tegen Tombense (2-0 winst) tweemaal trefzeker. Het tweede doelpunt van Hulk gaat de wereld over.

Atlético Mineiro en Tombense troffen elkaar in het kader van het Campeonato Mineiro, het voetbalkampioenschap van de Braziliaanse staat Minas Gerais. De vrije trap die Hulk van grote afstand raak schoot was fenomenaal.

Bij Atlético Mineiro is Hulk inmiddels een ware clublegende. De teller staat op 231 officiële duels, waarin hij goed was voor 119 doelpunten en 45 assists.

Hulk is nog lang niet uitgevoetbald. In de Arena MRV ligt de 49-voudig international van Brazilië (11 doelpunten en 7 assists) nog tot december 2026 vast.

Het is alweer even geleden dat Hulk namens FC Porto en Zenit Sint-Petersburg schitterde in de Europese competities. Na een lucratief avontuur in China keerde hij in 2021 terug naar zijn geboorteland.

Met name bij Porto was Hulk zeer succesvol. In het seizoen 2010/11 wist hij met de Portugese club beslag te leggen op de Europa League.

Porto pikte Hulk in 2008 overigens niet op in de Braziliaanse Série A. De linkspoot beleefde zijn doorbraak bij Tokyo Verdy in Japan, dat 19 miljoen euro overhield aan zijn vertrek.