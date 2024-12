Horrortrap in bekertoernooi krijgt staartje: KNVB stelt vooronderzoek in naar Selimi

De horrortrap die Eemdijk-speler Argjend Selimi uitdeelde in het TOTO KNVB Bekerduel met Barendrecht blijft naar alle waarschijnlijkheid niet zonder gevolgen. De Telegraaf meldt dat de KNVB een vooronderzoek is gestart na de onbesuisde overtreding.

Selimi liet zich donderdag van zijn slechtste kant zien. Selimi liet de bal bij een aanname te ver van de voet liet springen. De nummer 10 van Eemdijk trapte vervolgens vol door op het bovenbeen van Jay Brand, die het uitschreeuwde van de pijn. Scheidsrechter Luuk Timmer zag er niet eens een overtreding in, maar kende een inworp toe.

Omdat er bij het bekertreffen geen VAR aanwezig was en het incident de volledige arbitrage ontging, is de onafhankelijke aanklager van de KNVB nu een vooronderzoek gestart op basis van de televisiebeelden.

Selimi hangt een zware schorsing boven het hoofd. Het zou niet voor het eerst zijn dat hij een zware sanctie aan zijn broek krijgt. Als speler van IJsselmeervogels deelde hij al eens een doodschop uit in de wedstrijd tegen Spakenburg. Toen werd hij voor vijf wedstrijden geschorst.

Eemdijk-voorzitter Menno Veldhuizen baalt enorm van de actie van Selimi en de ontstane ophef. "We wilden Eemdijk positief op de kaart zetten. De uitslag en de actie van Argjend zijn een smet op de avond. Zijn overtreding is absoluut niet goed te praten", vertelde hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Veldhuizen wilde niet ingaan op de vraag of Eemdijk maatregelen neemt tegen Selimi. "Hij heeft zowel aan de speler van Barendrecht als aan ons zijn excuses aangeboden. We wachten nu af of de KNVB er iets mee doet.”