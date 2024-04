‘Hoog bezoek’: gewilde Eredivisie-speler duikt plotseling op in skybox van Ajax

Couhaib Driouech zat donderdagavond in de skybox van de Johan Cruijff ArenA, zo blijkt uit een foto die Mike Verweij deelt op X. Waarom de aanvaller van Excelsior aanwezig was bij het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles (1-1), is vooralsnog onduidelijk.

De Amsterdammers gingen dankzij een weergaloos doelpunt van Anton Gaaei lange tijd aan de leiding, maar in minuut 90+2 kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Diant Ramaj grabbelde toen hij een simpele voorzet wilde vangen, waarna Bas Kuipers binnenschoot: 1-1.

Ajax blijft vijfde in de Eredivisie, maar heeft nog slechts twee punten voorsprong op NEC. Go Ahead staat op plek zeven vier punten achter Ajax.

‘Hoog bezoek’ in @cruijffarena tijdens #Ajax-Go Ahead Eagles (1-1): Couhaib #Driouech. Of de buitenspeler van Excelsior de late gelijkmaker nog heeft gezien, is onbekend. pic.twitter.com/TOg5s6PrUn — Mike Verweij (@MikeVerweij) April 4, 2024

De wedstrijd werd ook gekenmerkt door ‘hoog bezoek’. Eerder tijdens de wedstrijd werd de geschorste Alex Kroes al op de tribune gespot, en na afloop blijkt ook Driouech in de skyboxen te hebben gezeten.

Waarom Driouech precies aanwezig was bij het duel in de Johan Cruijff ArenA, is niet duidelijk. In de afgelopen transferperiode probeerden onder meer Feyenoord en PSV hem te overtuigen van een overstap, maar uiteindelijk bleef de vleugelspits bij Excelsior.

