Højlund scheldt in het Nederlands tegen Wytse van der Goot, maar wil het woord niet herhalen

Rasmus Højlund heeft donderdagavond op twee manieren opzien gebaard. De Deense spits was trefzeker tegen Athletic Club (4-1 winst), een zeldzaamheid, en gebruikte na afloop van het duel in gsprek met Wytse van der Goot een Nederlands scheldwoord.



“Hi, Wytse, van de Nederlandse televisie”, stelt de verslaggever van Ziggo Sport zich voor aan de spits van Manchester United. “Aha, oke. Godverdomme, jongens!” luidt het antwoord van Højlund vervolgens, waarop Van der Goot lachend zegt dat Højlund zich moet gedragen. Aan het eind van het interview wordt de spits gevraagd of hij het woord live op tv nog eens wil herhalen, maar daarvoor bedankt de aanvalsleider van Manchester United.



De Deense aanvaller, die een moeilijk seizoen doormaakt op Old Trafford, wist zich te onderscheiden in het tweeluik met Athletic Club. In Bilbao versierde hij en strafschop en een rode kaart, waardoor zijn ploeg met 0-3 wist te winnen.



Ook in Manchester was hij dus belangrijk, ditmaal met een treffer. De Deense spits kreeg de bal in de zestien na goed voorbereidend werk van Amad Diallo. Højlund hoefde hem er alleen nog in te schieten en zorgde zo voor de 3-1.





“Ik ben heel erg blij om weer in een finale te staan”, gaat Højlund verder in het interview. “Het is geweldig dat je spelers met zoveel kwaliteiten als Mason Mount, Amad Diallo en Harry Amass kan inbengen.”



Wanneer Van der Goot vraagt of er een feestje gevierd gaat worden vanavond, reageert de doelpuntenmaker ontkennend. “We moeten nog drie duels in de Premier League en de finale. Op het feestje zullen we moeten wachten”, aldus Højlund.



De Man van de Wedstrijd-trofee was echter voor Mount. De Engelsman werd in de tweede helft binnen de lijnen gebracht, en maakte op schitterende wijze de 1-1 en de 4-1 in blessuretijd.