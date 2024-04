Hoe gaat het nu met? 10 voormalig transfertargets van Ajax

Iedere transferperiode wordt Ajax gelinkt aan behoorlijk wat spelers. Als meest vermogende club van Nederland passeren vaak mooie namen de revue. Want hoeveel doelpunten heeft Serhou Guirassy inmiddels gescoord in het huidige Bundesliga-seizoen? En had Ajax niet moeten investeren in Bilal El Khannouss? Voetbalzone zocht het uit!

Rav van den Berg

De inmiddels negentienjarige Rav van den Berg werd de afgelopen jaren regelmatig gelinkt aan Ajax. Een transfer naar Amsterdam kwam er nooit, waardoor de centrumverdediger vorig seizoen het promotiejaar van PEC Zwolle beleefde. Hoewel Van den Berg vaak genoegen moest nemen met een plek op de bank, verdiende de Zwollenaar afgelopen zomer een transfer naar Middlesbrough.

In Engeland is Van den Berg vanaf het eerste moment basisspeler onder manager Michael Carrick. De rechtspoot kwam dit seizoen al meer dan 3.000 speelminuten in actie bij de nummer negen van de Championship. Daarin zou Van den Berg al zoveel indruk hebben gemaakt dat een vervolgstap binnen Engeland lonkt. Everton ziet in de jeugdinternational een verdediger die de komende jaren hetzelfde pad als Jarrad Branthwaite kan gaan volgen.

Kamaldeen Sulemana

Lange tijd leek het erop dat Kamaldeen Sulemana (22) in 2021 bij Ajax zou gaan spelen. De Ghanees dook zelfs op in het Amsterdamse Jaz-hotel, maar toen hij begon te twijfelen trokken de hoofdstedelingen eigenhandig de stekker uit de deal. De pijlsnelle Sulemana tekende enkele dagen later bij Stade Rennes, dat zo’n 17 miljoen euro overmaakte aan FC Nordsjaelland.

Hoewel Sulemana er in Frankrijk slechts bij vlagen in slaagde om zich te laten zien, wist les Rennais hem uiteindelijk met winst te verkopen. Southampton telde op de winterse Deadline Day van 2023 liefst 25 miljoen euro neer voor Sulemana, die the Saints niet wist te behoeden voor degradatie. Tot dusver speelde de achttienvoudig international van Ghana 42 officiële wedstrijden namens Southampton, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists.

Sulemana werd afgelopen zomer gelinkt aan PSV, maar speelt inmiddels voor Southampton in de Championship.

Giovani

Braziliaan Giovani Henrique (20) werd in de zomer van 2022 door vele Ajax-fans gezien als de ideale opvolger van Antony. Palmeiras zat echter te hoog in de boom voor de linksbenige rechtsbuiten, waardoor Ajax nooit concreet werd. Een jaar later koos Giovani voor een bijzonder carrièrepad. De Braziliaanse jeugdinternational ging niet aan de slag in Europa, maar speelt tegenwoordig in het Midden-Oosten.

Giovani ligt tot medio 2028 vast bij Al-Sadd SC, de huidige koploper van Qatar. Officiële speelminuten maakte hij echter nog niet. Giovani raakte tijdens zijn eerste trainingskamp met Al-Sadd zwaar geblesseerd aan zijn knie en ligt nog enkele maanden uit de roulatie. De Stars League moet dus nog meemaken wat de technisch vaardige Giovani in zijn mars heeft!

Mykola Matvienko

De naam van Mykola Matvienko (27) zong de afgelopen jaren rond bij zowel Ajax als Feyenoord. De centrumverdediger, die al 63 interlands speelde namens Oekraïne, is nog altijd eigendom van Shakhtar Donetsk. In het door oorlog geteisterde land ligt Matvienko tot december 2027 vast. Mogelijk kiest hij ervoor om zich in de komende jaren te ontpoppen tot clublegende bij Shakhtar Donetsk.

Matvienko speelde namelijk al 195 officiële wedstrijden in dienst van de Oekraïense club, waarin hij goed was voor 13 doelpunten en 11 assists. Wie de linksbenige verdediger wil losweken bij de succesvolle club van trainer Marino Pusic zal diep in de buidel moeten tasten: volgens Transfermarkt is Matvienko op dit moment 20 miljoen euro waard.

Bilal El Khannouss

“Ja, het klopt dat Ajax geïnteresseerd is. Ze volgen Bilal al sinds zijn dertiende, maar hij zit uitstekend bij KRC Genk en concentreert zich nu daarop.” Het zijn de woorden van de vader van Bilal El Khannouss (19) tegenoverin november 2022. Inmiddels lijkt El Khannouss bezig aan zijn laatste maanden in de Belgische Jupiler Pro League, maar zal hij op korte termijn niet voor Ajax uitkomen.

De twaalfvoudig international van Marokko kan volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kiezen uit Atlético Madrid, Bayern Leverkusen en Liverpool. De Smurfen willen van El Khannouss, die nog vastligt tot medio 2027, de duurste uitgaande transfer ooit maken. Dat clubrecord staat nu nog op naam van Sander Berge, die met zijn transfer naar Sheffield United in januari 2020 liefst 25 miljoen euro opleverde.

El Khannouss lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Genk.

Thiago Almada

Ajax hoopte afgelopen zomer op de komst van Argentijns wereldkampioen Thiago Almada (22).onthulde dat de Amsterdammers de 26,7 miljoen euro die Atlanta United vroeg niet konden ophoesten. Zodoende bleef Almada in de Major League Soccer, waar hij zijn buitengewone kwaliteiten wekelijks tentoonstelt.

Almada speelt nu twee jaar in de Verenigde Staten en is een waar fenomeen. De viervoudig international van la Albiceleste speelde al 72 wedstrijden in het shirt van Atlanta United, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en 24 assists. Bij Atlanta United ligt Almada nog tot december 2026 vast, maar hoopt zich op korte termijn bij een Europese topclub te voegen.

Serhou Guirassy

Serhou Guirassy (28) is misschien wel dé kennis van Sven Mislintat die wel had kunnen slagen bij Ajax. De goaltjesdief van VfB Stuttgart werd gepolst door de Duitser, maar zag het niet zitten om de Bundesliga te verlaten voor de Eredivisie. Guirassy hoopte op een overstap naar de Premier League, maar zijn droomtransfer kwam er (nog) niet. En wat doe je dan? De Bundesliga aan gort schieten!

De statistieken van Guirassy in Duitsland dit seizoen zijn waanzinnig. Tot dusver kwam hij 1.935 minuten in actie, verdeeld over 25 wedstrijden. Daarin wist hij liefst 27 (!) treffers te noteren. Guirassy maakt er geen geheim van dat hij komende zomer een stap wil maken en zal niet lang meer in Stuttgart te bewonderen zijn.

Hiroki Ito

Mislintat maakte begin augustus ook werk van de komst van Hiroki Ito (24). Ajax legde meerdere aanbiedingen neer bij Stuttgart, die allemaal resoluut van tafel werden geveegd. De Amsterdammers schaakten op meerdere borden, waardoor Gastón Ávila uiteindelijk naar de Johan Cruijff ArenA kwam.

De teleurgestelde Ito bleef achter in Duitsland, waar hij eind augustus besloot akkoord te gaan met een contractverlenging. Ito is een belangrijke schakel in het verrassend goed presterende elftal van Stuttgart. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde sinds vorige zomer gestegen van 10 naar 25 miljoen euro. Had Ajax dan toch moeten doorpakken voor Ito?

De inmiddels ontslagen Mislintat had zelfs al een persoonlijk akkoord met Ito, maar een transfer bleef uit.

Eduard Spertsyan

Ajax nam afgelopen zomer het morele besluit om Eduard Spertsyan (23) te laten lopen. De aanvallende middenvelder speelt nog altijd voor FK Krasnodar, dat uitkomt op het hoogste niveau van Rusland. De 25-voudig international van Armenië liet zijn goede vorm absoluut niet beïnvloeden door de afgeketste transfer.

Sterker nog: Spertsyan draait nog altijd op volle toeren. In de 26 officiële wedstrijden die hij in het seizoen 2023/24 speelde was de rechtspoot goed voor 9 doelpunten en 6 assists. Volgens Transfermarkt is Spertsyan sinds afgelopen zomer een stuk meer waard. Waar zijn marktwaarde in juni 2023 nog op 12 miljoen euro werd geschat, zou Spertsyan bij een transfer komende zomer liefst 18 miljoen euro moeten kosten.

Pierre-Emile Højbjerg

Toen Ajax afgelopen winter de stoute schoenen aantrok en zich bij Tottenham Hotspur meldde voor Pierre-Emile Højbjerg (28), kwamen de Amsterdammers al snel van een koude kermis thuis. Het kostenplaatje van de Deense controleur was simpelweg te gortig voor een club uit de Eredivisie. Zone, want bijmoet Højbjerg vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank.

De teleurgestelde Højbjerg speelde dit seizoen slechts 1.278 minuten namens Tottenham Hotspur, verdeeld over 34 optredens. Daarin leverde hij nog geen bijdrage aan doelpunten. Het zou dan ook goed kunnen dat de 75-voudig international bezig is aan zijn laatste maanden in het Tottenham Hotspur Stadium. In Londen ligt Højbjerg nog tot de zomer van 2025 vast.

