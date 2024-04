Hoe een talentvolle doelman op 16-jarige leeftijd debuteerde voor Bonaire

Er zijn weinig tieners die kunnen zeggen dat ze op jonge leeftijd al mochten debuteren voor hun nationale ploeg. Denyor Cicilia deed het vorig jaar op zestienjarige (!) leeftijd namens Bonaire. Hij speelt sinds dit seizoen in de jeugdopleiding van NEC en blonk afgelopen maand uit namens zijn land in een oefenduel met El Salvador.

Door Jordi Tomasowa

“Het is absoluut een mooie ervaring die ik de rest van mijn leven zal meenemen”, zegt Cicilia vol trots. De sluitpost, die eind maart zijn zeventiende verjaardag vierde, heeft de afgelopen twee jaar een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Cicilia werd geboren in Deventer, maar zette zijn eerste stappen als doelman in Arnhem. Ik ben vaak verhuisd binnen de stad, dus heb daar voor veel verschillende clubs gespeeld. Mijn laatste amateurclub was Arnhemse Boys. Dat waren drie hele leuke jaren waar ik met veel plezier op terugkijk.”

Spaanse lokroep

Cicilia kreeg in de zomer van 2022 plots de kans om in de jeugdopleiding van het Spaanse SD Huesca te spelen. De interesse kwam naar eigen zeggen uit het niets. “Mijn zaakwaarnemer Paulo Lentjes stelde mij de vraag of ik überhaupt in Spanje wilde spelen. Maar wie zegt daar geen nee tegen? Het leek mij een mooie kans.”

De knoop om de stap naar Huesca te maken werd snel doorgehakt en binnen drie dagen arriveerde Cicilia in Noord-Spanje. “Mijn stagetrainingen en oefenwedstrijd die ik speelde, gingen goed. De club was tevreden over mij en zo heb ik mijzelf daar een jaar kunnen ontwikkelen. Die periode bij Huesca was heel leerzaam, ik heb er ook echt mooie stappen kunnen maken.”

Cicilia kreeg hier ook de kans om zich te meten met mooie tegenstanders. “In januari 2023 speelde ik een jeugdtoernooi in Madrid. Daar namen we het op Rayo Vallecano en Atlético Madrid. Dat was ook best speciaal om dat als jonge jongen en Nederlander mee te maken. Ik had leuke teamgenoten, een paar ploeggenoten kwamen ook uit het buitenland.”

“Samen met een teamgenoot woonde ik in een appartement, maar zeker in het begin had ik veel heimwee. Ik overwoog ook heel erg om terug naar Nederland te gaan, want ik was nog nooit zo ver van huis geweest. Maar ik zei toen tegen mezelf: deze kans ga je nooit meer krijgen, dus je moet blijven pushen. Uiteindelijk ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Het was zeker een mooie ervaring, waar ik absoluut geen spijt van heb.”

Contract bij NEC

In de zomer van 2023 keerde Cicilia terug naar Nederland. Vrij laat, waardoor het niet eenvoudig was om nog bij clubs stage te lopen. “Normaal doe je dat in het begin van de zomer, maar via mijn zaakwaarnemer kon ik toch bij een paar clubs op proef komen. Zo mocht ik op stage bij Helmond Sport en uit het niets kwam NEC eigenlijk dat mij ook die kans bood. Als je Helmond Sport vergelijkt met NEC, dan is Nijmegen voor mij veel dichterbij. Helmond was veel te ver om elke ochtend naartoe te gaan. Ik denk dat ik dat niet had aangekund, ook nog met school.”

Cicilia liep eerst een week stage bij NEC Onder 21 en deed daarna mee met de Onder 18. “Het was ook de bedoeling dat ik bij de Onder 18 aan zou sluiten. Ik gaf tijdens die proefperiode mijn visitekaartje af en mocht daardoor toetreden tot de jeugdopleiding van NEC.”

Bonaire

De hoogtepunten volgden elkaar voor Cicilia in rap tempo op: van Spanje naar NEC, en daarna werd hij opgeroepen voor Bonaire. “Ik werd gebeld door de assistent-trainer van Bonaire of ik eventueel voor de nationale ploeg wilde spelen. Dat was ook een kans waar ik geen nee tegen kon zeggen.”

Waar Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao moeite heeft om jonge spelers met een dubbele nationaliteit over te halen om voor het eiland uit te komen, was de keuze van Cicilia om interlands voor Bonaire te gaan spelen snel gemaakt. “Ik dacht ook zeker: kan ik dan in de toekomst nog voor het Nederlands elftal spelen? Want dat is voor mij wel het grote doel. Ik had het erover met mijn zaakwaarnemer. Hij vertelde mij dat ik nu in ieder geval tot mijn achttiende verjaardag gewoon voor Bonaire uit kan komen. Als de KNVB daarna contact met mij opneemt, dan kan ik nog altijd voor Oranje kiezen.”

Cicilia noemt het bijzonder dat hij op zo’n jonge leeftijd al voor Bonaire mag uitkomen. “De leeftijden binnen de selectie lopen enorm uiteen. Er zijn nog drie andere jonge talenten, maar ook oudere mannen van 35 jaar. Het is ook heel leerzaam om met zulke spelers op het veld te staan.”

Een van de ervaren jongens is Jort van der Sande, die bij ADO Den Haag onder contract staat. Hij is sinds vorig jaar eveneens international van Bonaire. “Ik kan eigenlijk met heel de selectie goed opschieten. We zijn samen een grote familie. Het is niet zo dat er kliekjes worden gevormd en dat de jonge jongens alleen maar met elkaar optrekken.”

Winnend debuut

Cicilia maakte zijn debuut uiteindelijk in oktober, toen hij in de basis begon tijdens het gewonnen Nations League-duel met Anguilla (2-0). “Dat was zeker een mooi moment. Voor de wedstrijd was ik heel nerveus, maar dat is ook logisch. Ik maakte mijn debuut op een groter podium. De wedstrijd werd natuurlijk ook uitgezonden op Bonaire. Toen ik de warming-up deed voelde ik me gewoon goed. In de openingsfase zat ik ook direct lekker in de wedstrijd. Ik had tijdens mijn debuut niet heel veel te doen als keeper, maar ondanks dat ben ik wel dankbaar dat ik met een overwinning heb kunnen debuteren.”

Een maand later volgde al zijn tweede en derde interland. “Ik ging wel met een bepaalde mate van trots richting Bonaire. We speelden toen uitwedstrijden in de Nations League tegen Anguilla (0-3 winst) en Saint-Martin (4-0 verlies).” Het hoogtepunt voor Cicilia moest toen nog volgen. Afgelopen maand speelde hij een oefenwedstrijd tegen El Salvador, de nummer 81 op de wereldranglijst van de FIFA.

“Dat was tot nu toe wel een van de mooiste momenten uit mijn leven”, geeft Cicilia met een grote lach op zijn gezicht aan. “We speelden de wedstrijd in Washington en ik werd uitgeroepen tot Man of the Match, daar ben ik natuurlijk ook dankbaar voor. We speelden met 1-1 gelijk en ik had iets van zes of zeven reddingen verricht. Vrijwel mijn hele familie vertelde me na die wedstrijd dat ze trots op mij waren en dat ik het goed deed. Die support betekent natuurlijk veel voor me.”

Het seizoen loopt langzaam op zijn eind. Cicilia hoopt de komende jaargang op meer mooie momenten en wil zich vooral verder ontwikkelen als keeper. “Ik wil mezelf perfectioneren. Natuurlijk kun je nooit perfect zijn, maar de gedachte erachter is goed. Ik ben vooral sterk in de een-tegen-een en mijn lange ballen zijn ook wel een grote kwaliteit van mij.”

Als jonge doelman kan hij genieten van Mike Maignan, die inmiddels alweer een paar seizoenen eerste keeper van AC Milan is. “Af en toe kijk ik ook naar zijn wedstrijden om te zien welke keuzes hij als doelman maakt in bepaalde situaties.”

