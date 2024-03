Hirving Lozano keert terug in de basis bij PSV voor duel met FC Twente

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de kraker tegen FC Twente bekendgemaakt. Ten opzichte van de midweekse Champions League-nederlaag tegen Borussia Dortmund (2-0) verhuizen Malik Tillman en Mauro Júnior naar de bank. Hirving Lozano na zijn reserverol tegen Borussia Dortmund weer een basisplaats, terwijl Jerdy Schouten doorschuift naar het middenveld. André Ramalho keert daardoor terug in het centrum van de verdediging. Het duel in het Philips Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De Argentijn ziet vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Schouten keert terug op het middenveld en vormt die linie met Joey Veerman en Til. Luuk de Jong wordt in de aanval geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

PSV moet zich zo snel mogelijk zien te herpakken van de uitschakeling in de Champions League. De Eindhovenaren zijn hard op weg naar de landstitel en bovendien slechts negen wedstrijden verwijderd van een ongeslagen Eredivisie-seizoen. “Als trainer heb je de verantwoordelijkheid om je ploeg snel voor te bereiden op de volgende wedstrijd", blikte Bosz vrijdag vooruit op de wedstrijd tegen FC Twente.

"We moeten er onze lering uit trekken en dat is de reden waarom we alles hebben doorgesproken en teruggekeken. Wij moeten nu gewoon thuis winnen van FC Twente, punt. De nawerking van de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund mag geen excuus zijn. Er is voor ons nu één prijs over en dat is het kampioenschap. Dat is het enige wat telt. Wij moeten Feyenoord voorblijven en dat doen we het beste door tegen FC Twente te winnen."

FC Twente won zijn laatste drie Eredivisie-wedstrijden en maakt zodoende zelfs nog kans op plek twee, al is Feyenoord, dat voor aanvang van deze speelronde zes punten meer heeft, de torenhoge favoriet om met het directe Champions League-ticket aan de haal te gaan. Bovendien wachten de Tukkers een loodzware klus in Eindhoven. “PSV is een topploeg met topatleten, zij zullen richting zondag weer klaar en fit zijn”, blikte trainer Joseph Oosting vrijdag vooruit op de krachtmeting met PSV.

“Ik verwacht dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Wij hebben ook bepaalde ambities en kunnen ons in een topwedstrijd aan Nederland laten zien. We liggen op koers, maar hebben nog niks. We moeten elke dag en elke wedstrijd knetterhard werken voor een resultaat." Oosting kan in Eindhoven weer beschikken over Carel Eiting en Mathias Kjølø, die zijn hersteld van uiteenlopende blessures. Voor Mees Hilgers komt de wedstrijd nog te vroeg.

Opstelling PSV: Benítez, Teze, Boscagli, Ramalho, Dest; Schouten, Veerman, Til, Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling FC Twente: Unnerstall, Brenet, Bruns, Pröpper, Smal, Sadílek, Kjolo, Vlap, Rots, Van Wolfswinkel, Boadu.

