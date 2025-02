Davy Klaassen schatert het uit na zien ludiek cadeau van Ajax: 'Wie heeft dit gedaan?'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Davy Klaassen, die in het zonnetje wordt gezet vanwege het bereiken van 100 doelpunten in het shirt van Ajax.

Klaassen tekende zondag tegen Heracles Almelo (4-0) voor zijn honderdste doelpunt namens Ajax. De middenvelder was na afloop bij ESPN emotioneel toen hij de mijlpaal besprak met verslaggever Hans Kraay junior.

Voor ploeggenoten Remko Pasveer en Steven Berghuis reden om een grap uit te halen met Klaassen. Het duo grapt dat ze lang hebben moeten wachten op de honderdste goal van blonde Ajacied. Nota bene als nummer 6 wist Klaassen de magische grens te bereiken, aldus Pasveer met het nodige cynisme.

Pasveer en Berghuis besluiten vervolgens om de auto van Klaassen op Sportpark De Toekomst onder handen te nemen. Als eerbetoon stoppen ze precies 100 ballen in de bolide van Klaassen, die wel kan lachen om de prank die zijn teamgenoten hebben uitgevoerd.

Klaassen wordt door zijn ploeggenoten gefilmd voor Ajax TV als hij enigszins verbaasd bij zijn auto aankomt. ''Wie heeft dit gedaan?'', vraagt de middenvelder met een grote glimlach op zijn gezicht, waarna alle ballen uit zijn auto worden gehaald.