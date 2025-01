Híer zijn de samenvattingen van de Eredivisie komende twee jaar te zien

De NOS zal ook de komende twee jaar de samenvattingen van de Eredivisie-wedstrijden uitzenden. Dat maakt de staatsomroep dinsdag zelf bekend. Zowel de hoogste mannen- als vrouwencompetitie is tot en met het seizoen 2026/27 te zien bij de publieke omroep.

"Dit is goed nieuws voor alle voetballiefhebbers in Nederland", zo wordt Gert Hofman, zakelijk directeur van de NOS, geciteerd op de site van de publieke zender.

"Eredivisievoetbal bij de NOS brengt wekelijks miljoenen mensen samen en maakt inmiddels onderdeel uit van de Nederlandse cultuur", vervolgt de directeur. Het 'bord op schoot'-voetbalkijken blijft in exact dezelfde format bestaan, dus.

"We zien het als onze publieke taak om de samenvattingen van de belangrijkste Nederlands voetbalcompetitie voor iedereen openbaar en toegankelijk te houden", besluit Hofman. Hij krijgt bijval van Frank Rutten.

"De Eredivisie en NOS delen een lange geschiedenis met elkaar en we zijn verheugd om daar de komende twee jaar met elkaar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen", zegt Rutten, die verantwoordelijk is voor de media- en marketingafdeling.

"Zo houden we samen het Nederlandse clubvoetbal breed en laagdrempelig beschikbaar voor de miljoenen voetbalfans die ons land rijk is", aldus Rutten. Ruim 2,8 miljoen kijkers zetten wekelijks de televisie aan om in te schakelen bij Studio Sport Eredivisie.

"De zondagavondeditie om 19.00 uur is het populairst, met gemiddeld 1,4 miljoen kijkers", schrijft de publieke omroep op de eigen site. De live-verslaggeving op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn blijft bovendien in dezelfde hoedanigheid te volgen.

"Ook behoudt de NOS de mogelijkheid om de samenvattingen en hoogtepunten van de eredivisie online en social media uit te zenden", meldt de omroep tenslotte op de site.