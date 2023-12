‘Het verhaal dat hij de kantjes ervan afloopt bij Ajax is echt een fabeltje’

Woensdag, 6 december 2023 om 11:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:28

Johan Inan heeft zich andermaal positief uitgelaten over Ajax-spits Brian Brobbey. De journalist, die zich vaak lovend uitspreekt over de 21-jarige Amsterdammer, stelt dat de aanvalsleider inmiddels de ‘meest besproken speler in de Eredivisie’ is. Volgens Inan heeft Brobbey dit seizoen bewezen dat het niet aan zijn instelling ligt.

Inan ziet dat het de laatste tijd veel over Brobbey gaat. “Hij is sowieso echt een blikvanger hè? Hij is misschien wel de meest besproken speler in de Eredivisie. Dat komt misschien al een beetje door zijn uitstraling al, want daar heeft het menigeen al een mening over. Ook verschijnt hij steeds vaker voor de camera en dan zie je wat voor sympathieke jongen het is. Hate him, or love him, zou je haast zeggen. Je ziet dat het alle kanten opgaat in die nationale discussie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Wesley Sneijder maandag concludeerde dat Brobbey op het EK in Duitsland de eerste spits van Oranje moet zijn, tempert Marco van Basten juist de verwachtingen. Inan vindt het ook snel gaan. “Maar zoals hij afgelopen weken bezig was, laat hij wel zien dat hij echt een serieuze kandidaat is. Dat is mijn persoonlijke mening, door zijn uitstraling en hoe sterk hij is als aanspeelpunt.”

Brobbey was tijdens de uitnederlaag bij Olympique Marseille (4-3) goed voor twee doelpunten, terwijl hij op bezoek bij NEC Nijmegen (1-2 winst) belangrijk was met een uitstekende assist bij de openingstreffer van Kristian Hlynsson. “Ik denk dat Ronald Koeman in ieder geval heel blij is met zijn vorm in de voorbije weken. Die doelpunten in Marseille waren allebei mooie goals, echte spitsengoals waarbij hij de rust behield voor het afronden.”

Volgens Inan heeft Brobbey allang afgerekend met het beeld dat er rondom hem bestond. “Het verhaal dat hij de kantjes ervan afloopt bij Ajax, en dat het hem aan intrinsieke motivatie zou ontbreken, is voor mij inmiddels echt een fabeltje. Aan zijn instelling ligt het niet.”

Brobbey speelde dit seizoen al 1.557 minuten voor Ajax, verdeeld over 19 officiële duels. Daarin was de aanvalsleider goed voor zeven doelpunten en vier assists. Na afloop van het inhaalduel met RKC Waalwijk (tussenstand 2-3) krijgt Brobbey daar in ieder geval een doelpunt bij, daar hij tijdens het eerste deel verantwoordelijk was voor de openingstreffer van Ajax.

In het komende half jaar hoopt Brobbey zich in de kijker te spelen bij bondscoach Koeman, onder wie Memphis Depay en Wout Weghorst, mits fit, in ieder geval een goede kans lijken te maken op een plek in de EK-selectie. Thijs Dallinga (Toulouse) en Joshua Zirkzee (Bologna FC) zijn vermoedelijk de grootste concurrenten voor Brobbey, die zich tijdens de vorige interlandperiode afmeldde wegens een blessure.