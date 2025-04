Het universiteitsteam uit Wales dat Europees voetbal haalde

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Cardiff Metropolitan University, het universiteitsteam uit Wales dat zich voor Europees voetbal kwalificeerde.

Door Bart Slabbekoorn

Cardiff Metropolitan University FC is het voetbalteam van de gelijknamige Cardiff Metropolitan Universiteit. De club heeft in het verleden verschillende naamswijzigingen ondergaan. In 2012 krijgt de club de huidige naam en, na een aantal degradaties, slaat het de weg naar boven weer in. Het elftal, volledig bestaande uit studenten, speelt sinds 2016 weer op het hoogste niveau van Wales.

In het seizoen 2018/2019 volbrengt het universiteitsteam uit Wales een waar kunststukje. De "Boogschutters", zoals het team wordt genoemd, plaatsen zich voor de play-offs om Europees voetbal. In de halve finale verslaan ze Caernarfon Town, waarna ze in de finale het mogen opnemen tegen Bala Town.

Getty Images

Historische ontknoping

De studenten weten de play-offs om Europees voetbal te winnen na penalty’s tegen Bala Town. Uitblinker is keeper Will Fuller, die drie strafschoppen pakt, waarna Eliot Evans de winnende penalty erin schiet. Voor het eerst in de historie mag de ploeg vol studenten zich opmaken voor Europees voetbal.

De negentienjarige Guto Williams, die in de basis begint, zit een dag later alweer een examen te maken. Een andere speler, Rhydian Morgan, die werkt voor de prestatieanalyse van de universiteit, besluit zijn kennis te gebruiken om de tegenstander te analyseren.

Cardiff Metropolitan University FC

Europese trip vol problemen

De tegenstander wordt het Luxemburgse Progrès Niederkorn. Naar verluidt zou de club aan het tweeluik een bedrag van 193.000 pond overhouden. De spelers zien echter niks van dat bedrag terug. De club hanteert namelijk de regel dat elke voetballer jaarlijks een contributie van 150 pond moet betalen. Dit geld wordt gebruikt voor shirts en uitrusting, de studentenverenigingen en het vervoer naar uitwedstrijden.

Een uitwedstrijd staat de ploeg nu ook te wachten. Het team vliegt naar Luxemburg, maar er is een probleem. Coach Christian Edwards, die daarnaast ook lesgeeft aan de universiteit en de shirts wast, heeft namelijk vliegangst. Hij begint daarom een reis met de auto te plannen om vanuit Cardiff naar Luxemburg te rijden. Terwijl de rest van het team het vliegtuig pakt, maakt hij een negen uur durende reis met zijn bus.

Imago

Nieuwe problemen aan de horizon

De Boogschutters moeten het doen zonder sterspits Adam Roscrow, die een transfer heeft verdiend naar AFC Wimbledon. Dat gemis is voelbaar, want de ploeg leidt in Luxemburg een 1-0 nederlaag. Eenmaal weer terug in Wales heeft de ploeg te maken met een volgend probleem. Het stadion van de universiteit voldoet niet aan de UEFA-eisen.

Gelukkig wordt er snel een oplossing gevonden en kan er uitgeweken worden naar een nabijgelegen stadion in Cardiff. Voor de eigen fans weten de studenten vervolgens met 2-1 te winnen. Genoeg voor een volgende ronde ontmoeting met het Ierse Cork City is dat niet, aangezien de Boogschutters op uitdoelpunten ongelukkig worden uitgeschakeld.