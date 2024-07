Het Nieuwsblad heeft pijnlijke statistiek over België na nederlaag tegen Slowakije op EK 2024: ‘Eerste keer sinds 2010’

In België is maandagavond met flink wat teleurstelling gereageerd op het resultaat van de eerste EK-wedstrijd van de Rode Duivels. Mede door twee afgekeurde goals van Romelu Lukaku verloor België met 0-1 van Slowakije. De Belgische media noemen de nederlaag onder meer ‘frustrerend’, ‘pijnlijk’ en ‘dramatisch’.

“België begint dramatisch aan EK en verliest van Slowakije na twee afgekeurde goals van Lukaku”, kopt Het Laatste Nieuws. “België is het EK met een gigantische valse noot begonnen”, is er daarna onder meer te lezen.

De krant zag dat België het met name na de tegentreffer moeilijk had. “Door die achterstand oogde de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco als van slag. Ondanks die vroege kansen liep het niet. De backs kwamen aanvallend amper in het stuk voor, de defensie - met Faes en Debast in het centrum - oogde onzeker, De Bruyne vond geen afspeelmogelijkheden.”

“Voor Tedesco en zijn ploeg wordt de match tegen de Roemenen meteen een van cruciaal belang. De druk staat erop”, besluit Het Laatste Nieuws.

Sporza spreekt van een ‘rampmiddag’. “België verliest EK-opener tegen Slowakije na frustrerend kansenfestival”, is er te lezen als kop op de website.

“Alles wat mis kón gaan, liep ook verkeerd. De Rode Duivels zijn met een enorme kater aan het EK begonnen na een verrassende nederlaag tegen Slowakije. Door een jeugdzonde van Doku kwam België vroeg op achterstand, maar kansen om die scheve situatie recht te zetten waren er nadien genoeg. Alleen misten de Duivels een handvol mogelijkheden én zagen ze twee goals afgekeurd. De Belgen trekken zaterdag meteen met het mes op de keel richting de tweede groepsmatch tegen Roemenië”, aldus Sporza.

Het Nieuwsblad schrijft onder meer: “We durfden het ons niet voor te stellen. We konden het ons niet voorstellen. Je achtte het quasi onmogelijk dat we die eerste EK-match zouden verliezen tegen - godbetert - Slowakije. De nummer 48 op de FIFA-ranking. België had sinds augustus 2010 nooit verloren van een land dat buiten de top 45 stond.” Dat laatste gebeurde dus voor het eerst in bijna veertien jaar tijd.

De Franstalige krant La Dernière Heure richt zich tot slot met name op de twee afgekeurde goals van Lukaku. “Alles zat tegen voor de Rode Duivels tegen Slowakije. Hoewel de Duivels tijdens de ontmoeting nooit briljant waren, geloofden ze tweemaal dat ze terug zouden komen met een goal. Maar als het niet lukt, lukt het niet!"

