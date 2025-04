Het Nederlands elftal passeert groot voetballand en stijgt naar zesde plek op FIFA-ranglijst

Het Nederlands elftal is de nieuwe nummer zes op de FIFA-ranglijst. Oranje wisselt van plek met Portugal (7), terwijl Spanje (2) voor een andere wijziging zorgt in de top tien. La Roja is Frankrijk (3) voorbij.

Nederland speelde tijdens de afgelopen interlandperiode twee keer gelijk tegen regerend Europees kampioen Spanje (2-2 en 3-3), dat inmiddels de tweede plek op de wereldranglijst bezet.

Wereldkampioen Argentinië blijft voorlopig de koploper van het FIFA-klassement. De Argentijnen hebben zich reeds geplaatst voor het WK van 2026.

Nederland zelf moet nog aan de kwalificatie beginnen. Op zaterdag 7 juni start Oranje middels een uitduel met Finland.

Drie dagen later, op dinsdag 10 juni, speelt het Nederlands elftal voor het eerst in 42 jaar weer in Groningen. In de Euroborg neemt de selectie van bondscoach Ronald Koeman het op tegen Malta.

Nederland moet Engeland (4) en Brazilië (5) nog altijd voor zich dulden op de wereldranglijst. België (8), Italië (9) en Duitsland (10) completeren de top tien.

In augustus 2011 mocht Nederland zich voor het laatst koploper van de FIFA-ranglijst noemen. Zes jaar later volgde het absolute dieptepunt, toen Oranje op de 36ste plaats stond.