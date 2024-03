Het met Messi vergeleken toptalent (18) dat in de Premier League wil schitteren

Voetbalzone licht in de serie NXGN geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de pas achttienjarige Claudio Echeverri, die deze winter een contract ondertekende bij Manchester City.

Anno 2024 hebben jonge voetballers ver voordat ze doorbreken in het betaald voetbal de kans om naam voor zichzelf te maken op sociale media. Een spectaculair doelpunt of een flitsende individuele actie hoeft enkel vastgelegd te worden op camera en kan vervolgens zomaar eens viraal gaan.

Het overkwam ook Claudio Echeverri op elfjarige leeftijd toen hij met een jeugdelftal van River Plate meedeed aan de Champions Trophy van Veneti√ę in 2017. Dit was een zeven-tegen-zeven toernooi waaraan ook Atl√©tico Madrid, Ajax, Juventus en Chelsea deelnamen.

Echeverri was op dit jeugdtoernooi goed voor negen doelpunten in zes wedstrijden en bezorgde los Millonarios daarmee een derde plek. Zijn beste wedstrijd speelde de tiener tegen Juve. Echeverri wist tegen de Italianen liefst vier keer te scoren, maar was na de uitschakeling van zijn team verre van tevreden. ‚ÄúAls ik heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat we niet blij zijn, omdat we het toernooi wilden winnen‚ÄĚ, zei hij tegenover enkele journalisten.

Die wil om te winnen heeft Echeverri sindsdien geholpen om zich te onderscheiden van andere veelbelovende spelers uit zijn generatie. Manchester City hield hem al enige tijd nauwlettend in de gaten en stelde zijn komst in januari van dit jaar veilig. The Citizens betaalden minimaal zestien miljoen euro voor Echeverri, die ook op serieuze belangstelling van FC Barcelona kon rekenen. De Argentijn maakt het seizoen op huurbasis af bij River Plate en vertrekt aan het eind van dit kalenderjaar naar Manchester.

Manchester City heeft een goede reputatie als het gaat om inlijven van talentvolle Argentijnse voetballers. Pablo Zabaleta, Carlos T√©vez en Sergio Ag√ľero hebben de club geholpen om uit te groeien tot een van de topploegen in de de Premier League. De 24-jarige Juli√°n √Ālvarez is momenteel de Argentijnse smaakmaker bij City. De aanvaller, die in 2022 eveneens werd overgenomen van River Plate, is onder Pep Guardiola uitgegroeid tot vaste basisspeler. Er is geen reden waarom Echeverri niet in zijn voetsporen zou kunnen treden na een verbluffende start van zijn prille carri√®re.

Waar het allemaal begon

Echeverri werd geboren in Resistencia, de hoofdstad van de provincie Chaco in het noordoosten van Argentini√ę , en leerde de basisvaardigheden al op jonge leeftijd van zijn vader. Hij werd ook gesteund door zijn moeder en twee broers, die hem allemaal aanmoedigden om zijn dromen na te jagen nadat duidelijk werd dat hij een natuurlijke aanleg had voor de sport.

De plaatselijke club Deportivo Lujan gaf hem de kans om zijn voetbalkwaliteiten te verbeteren en hij wist daar de aandacht te trekken van de scouts van River Plate, die hem op tienjarige leeftijd een stageperiode aanboden. Volgens Daniel Brizuela, de voormalig technisch directeur van de club, duurde het niet lang voordat Echeverri zijn stempel had gedrukt. ‚ÄúNaast balvaardigheid en techniek kijken we naar de keuzes die in het veld worden gemaakt en de intelligentie en het karakter van spelers. Claudio leek wel een tienjarige volwassene‚ÄĚ, vertelde aan TyC Sports.

River wilde Echeverri graag contracteren, maar een familiekwestie verhinderde bijna hun overeenkomst. "We stonden voor het Estadio Monumental en Echeverri zei tegen me: ‚ÄėIk ben een River Plate-supporter en ik vind het hier geweldig, maar als mijn moeder niet met me mee verhuist, dan ga ik terug naar Chaco.‚Äô‚ÄĚ

Voormalig River Plate-trainer Marcelo Gallardo en voorzitter Rodolfo D'Onofrio waren ervan overtuigd dat ze Echeverri niet door de vingers konden laten glippen en hielpen bij het regelen van onderdak voor zijn moeder in een appartement in Buenos Aires - wat gezien zijn leeftijd een ongekende stap was.

Echeverri doorliep de jeugdopleiding van River razendsnel en zijn heldenrol op het jeugdtoernooi in Veneti√ę bleek nog maar het begin. Op 20 oktober 2022 maakte hij als zestienjarige zijn debuut voor de beloftenploeg van de club in een duel met Patronato. Echeverri was in dit duel direct trefzeker. Twee maanden later gaf River de tienersensatie zijn eerste profcontract. Echeverri kreeg ook de bijnaam el Diablito, oftewel de Kleine Duivel.

Zijn grote doorbraak

In maart vorig jaar brak Echeverri echt door. Het toptalent van River werd uitgenodigd om mee te trainen met de nationale ploeg van Argentini√ę, terwijl hij zich voorbereidde op het WK Onder 17. Daardoor kreeg hij de kans om samen op het veld te staan met Lionel Messi.

Echeverri maakte geen verkeerde indruk, zoals √Āngel Di Mar√≠a aan verslaggevers vertelde toen hij werd ondervraagd over de kwaliteiten van de tiener: ‚ÄúHij zag er scherp uit, we hebben hem goed bekeken. Het is een jongen met veel potentie.‚ÄĚ

Die ervaring leidde ertoe dat River-trainer Martín Demichelis Echeverri op 23 juni liet debuteren in de hoofdmacht. In een thuiswedstrijd tegen Instituto AC Cordoba (3-1 winst) gaf de jongeling direct een assist. Daarna zou Echeverri tijdens het slot van het seizoen in 2023 nog drie keer in actie komen.

Echeverri was klaar om zichzelf aan het grote publiek te presenteren tijdens het WK Onder 17 in Peru, en hij stelde niet teleur. Hij maakte vijf doelpunten in zeven wedstrijden en leidde Argentini√ę daarmee tot de halve finales. Zijn hattrick in de achtste finale tegen Brazili√ę sprong zonder twijfel nog het meest in het oog. Zijn derde treffer in dit duel leek erg op een beroemd doelpunt dat Messi in 2012 tegen de Goddelijke Kanaries maakte. Ook Echeverri had de kalmte en snelheid om de doelman te passeren.

Lionel Messi vs. Brazil ?? Claudio Echeverri vs. Brazilpic.twitter.com/c63H3Tbr0f ‚ÄĒ Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2023

Huidige ontwikkeling

Dankzij zijn sterke optredens op het jeugd-WK kwam Echeverri op de radar van topclubs als Real Madrid, Atl√©tico Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter, AC Milan en Benfica te staan. FC Barcelona leek op dat moment echter de beste papieren te hebben om het Argentijnse toptalent in te lijven. Xavi gooide nog meer olie op het vuur toen hij werd gevraagd naar een mogelijke transfer. ‚ÄúDie jongen is een talent. Zijn hattrick tegen Brazili√ę Onder 17 buiten beschouwing gelaten, is hij iemand die echt het verschil kan maken, maar de scoutingafdeling zal zich over zijn komst moeten buigen‚ÄĚ, vertelde de trainer van Bar√ßa aan verschillende media.

Voor het WK Onder 17 had Echeverri zelfs toegegeven dat hij ervan droomt om in Messi's voetsporen te treden. ‚ÄúNaast River Plate zou ik ook graag voor Bar√ßa willen spelen. Ik ben een enorme fan van Messi en ik heb hem altijd namens Barcelona in actie zien komen, dus sinds jongs af aan heb ik al een zwak voor de club.‚ÄĚ

Een transfer naar Barcelona bleek echter niet realistisch, gezien de huidige financi√ęle situatie waar de Catalanen in verkeren. Manchester City werd concreet ge√Įnteresseerd nadat de Argentijnse tiener bij zijn basisdebuut schitterde. Op 23 december rekende River Plate in de finale van de Champions Trophy overtuigend af met Rosario (2-0). Echeverri was zichtbaar ge√ęmotioneerd nadat hij zijn eerste prijs met los Millonarios had gewonnen, maar dropte na afloop van deze wedstrijd een bom over zijn toekomst. ‚ÄúMijn zaakwaarnemer heeft met de voorzitter van River gesproken. Ik ga mijn contract niet verlengen maar ik blijf nog wel een half jaar of een heel seizoen‚ÄĚ, zei hij tegen ESPN.

Sterkste punten

Veel spelers zijn door de jaren heengenoemd, van zijn voormalige Barcelona-ploeggenoot Bojan Krikic tot Martin √ėdegaard in zijn begindagen bij Real Madrid. Niemand is echter ooit in de buurt van Messi gekomen en de vergelijkingen doen Echeverri geen goed, maar hij bezit zeker een aantal eigenschappen die de aanvoerder van Argentini√ę onderscheidt van andere spelers.

Echeverri dribbelt met een laag zwaartepunt en heeft een uitstekende balcontrole, goede eerste balaanname en is sterk in de passing. Hij is een energieke, hardwerkende speler met een neusje voor de goal. Door zijn veelzijdigheid kan hij als traditionele nummer 10, vleugelaanvaller en zelfs als pure spits uit de voeten.

Messi en de allerbeste spelers ter wereld hebben een feilloos vertrouwen in hun eigen kunnen en voor Echeverri geldt dat niet anders. Ook buiten het veld is hij net zo bescheiden als de superster van Inter Miami en erkent hij dat hij nog maar aan het begin van zijn voetballoopbaan staat en dat er nog veel werk verzet moet worden. ‚ÄúIk heb altijd gezegd dat mijn idool Messi was, maar ik kom bij lange na niet bij hem in de buurt‚ÄĚ, zei Echeverri in november op de offici√ęle website van de FIFA.

Hij voegde eraan toe wat hij als zijn grootste kracht ziet: ‚ÄúIk denk dat het mijn snelheid zou kunnen zijn, want ik ben erg snel. Ik probeer snel aan de bal te komen en zoek meteen de weg naar voren.‚ÄĚ

Ruimte voor verbetering

Gekeken naar zijn technische kwaliteiten ligt Echeverri al ver voor op schema. River heeft zijn ontwikkeling en de hype rondom hem zorgvuldig gemanaged om ervoor te zorgen dat hij met beide benen op de grond blijft staan en tot nu toe heeft hij zijn voeten laten spreken.

Het valt echter nog te bezien of hij het fysiek al aankan om regelmatig op het hoogste niveau van Argentini√ę te spelen. ‚ÄúNiemand twijfelt aan Claudio's technische vaardigheden en zijn intelligentie waarmee hij allerlei moeilijke situaties kan oplossen", zei River-trainer Demichelis na Echeverri's debuut in de zomer. ‚ÄúMaar vanuit fysiek oogpunt was de eerste fase erg moeilijk voor hem. Toen ik bij River kwam, wist ik dat Echeverri een ruwe diamant was die nog geslepen en gepolijst moest worden.‚ÄĚ

Echeverri vertrouwt ook te veel op zijn rechtervoet en kiest er niet altijd voor om het overzicht te bewaren richting the final third, het meest aanvallende gedeelte van het veld. Het talent besluit dan nog te vaak om langs meerdere spelers te dribbelen in plaats van te kiezen voor een steekpass. Het verbeteren van zijn besluitvorming en fysiek zal essentieel zijn als hij wil slagen in de Premier League, waar het tempo tijdens wedstrijden veel hoger ligt. Ook krijgt hij dan te maken met ijzersterke verdedigers.

Claudio Echeverri completed 12 out of his 15 dribble attempts in 175 minutes of Copa de la Liga Profesional this season. 18 years of age. Pure joy to watch. El Diablito is destined for greatness. ?????????? pic.twitter.com/ysTOf5quOm ‚ÄĒ Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 8, 2024

De volgende Pablo Aimar?

Echeverri is niet zo arrogant om te geloven dat hij de nieuwe Messi van Argentini√ę wordt. De aanvaller van River Plate gelooft dat hij meer gemeen heeft met Pablo Aimar, de huidige assistent-bondscoach van, die met Messi speelde aan het begin van zijn interlandcarri√®re.

‚ÄúIk mag Pablo Aimar echt, hij heeft vaak met me gesproken‚ÄĚ, liet Echeverri weten in zijn interview met de FIFA. ‚ÄúHij is een geweldig persoon en hij geeft me nuttige tips over wat ik moet verbeteren in mijn spel. Hij was een getalenteerde speler en zocht verdedigers ook graag op, net als ik.‚ÄĚ

Aimar brak ook als jeugdspeler door bij River Plate en werd later een grootheid bij Valencia, waarmee hij twee keer LaLiga won. Daarna speelde hij nog voor Real Zaragoza en Benfica. Aimar kwam in totaal 52 keer uit voor de nationale ploeg van Argentini√ę, en Messi heeft meerdere keren onthuld dat de voormalige spelmaker zijn idool was in de dagen dat hijzelf nog als een opkomend talent te boek stond.

Voordat Messi begon met het zetten van ongekende nieuwe standaarden van perfectie, waren er maar weinig spelers in het Europese voetbal met een betere balbeheersing dan Aimar. Blessures zorgden ervoor dat de voormalig sterspeler van Valencia niet zijn volledige potentieel kon bereiken, maar hij was met zijn behendigheid en visie in staat om de ban te breken in wedstrijden die volledig op slot zaten, waardoor hij een genot was om naar te kijken.

Echeverri heeft hetzelfde vermogen om het verschil te maken en lijkt erg op Aimar wat betreft zijn balletachtige stijl van dribbelen en intelligente manier van positie kiezen, zowel met als zonder bal. Zonder Aimar zou het goed mogelijk zijn geweest dat de wereld nooit de beste versie van Messi had gezien en er is geen beter rolmodel voor Echeverri om van te leren nu hij de volgende fase van zijn carrière ingaat.

Het perspectief

Fans van Manchester City zijn al aan het watertanden bij het vooruitzicht om Echeverri in actie te zien, maar ze zullen wel het nodige geduld moeten opbrengen. De tiener wordt dit kalenderjaar nog verhuurd aan River Plate en het plan is om hem, in tegenstelling tot √Ālvarez, rustig te brengen. Zijn landgenoot was vier jaar ouder toen hij in Manchester arriveerde.

Echeverri is al begonnen met het stellen van ambitieuze nieuwe doelen. ‚ÄúIk heb altijd gezegd dat het mijn droom was om mijn debuut te maken voor het eerste team van River en dat heb ik nu gedaan‚ÄĚ, zei hij tegen de FIFA. ‚ÄúNu is het waarschijnlijk spelen voor de nationale ploeg van Argentini√ę. Dat is mijn droom.‚ÄĚ

Als Echeverri op korte termijn erin slaagt om een vaste waarde te worden in Demichelis' basiselftal in het Estadio Mas Monumental, is een eerste oproep voor la Albiceleste niet uitgesloten. Messi maakte zijn debuut voor Argentini√ę als achttienjarige in 2005. Afgelopen zomer trad Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho in zijn voetsporen door ook op deze leeftijd te debuteren in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Australi√ę.

Bondscoach Lionel Scaloni zal niet bang zijn om Echeverri een kans te geven en misschien mikt het talent wel stiekem op een verrassende uitverkiezing voor de Copa América van 2024. Wat er ook gebeurt, de komende twaalf maanden zullen cruciaal zijn voor Echeverri als hij zich opmaakt voor een nieuwe uitdaging in de Premier League.

River-jeugdscout Luis Pereira benadrukte in een recent interview met Radio la Red dat voor el Diablito alles mogelijk is en het zal fascinerend zijn om te zien hoever Echeverri kan komen onder leiding van Guardiola als hij zich uiteindelijk aansluit bij het eerste elftal van the Citizens.

Echeverri is misschien niet de Nieuwe Messi, maar hij kan wel de leidende kracht van de nieuwe generatie zijn en er mede voor zorgen dat Argentini√ę als recent WK-winnaar de komende jaren het te kloppen land blijft.



