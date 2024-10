Het jeugdproduct van Ajax dat na vele goals in de Keuken Kampioen Divisie nu in Duitsland speelt

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone regelmatig met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Martijn Kaars (25), die sinds afgelopen zomer de recordaankoop van 1. FC Magdeburg is.

Door Wessel Antes

810 minuten, 9 wedstrijden, 5 goals, 2 assists en een verrassende tweede plaats in de 2. Bundesliga. Zijn transfer naar Magdeburg pakt voorlopig perfect uit voor Kaars. Een verrassing? Voor sommige misschien. Maar in de razendpopulaire podcast De Eerste De Beste wisten ze het al: Kaars is on fire!

Monnickendam

Kaars woont inmiddels in Maagdenburg, maar het begon allemaal op zo’n vijf uur rijden van de Duitse stad. Het Noord-Hollandse Monnickendam is de geliefde thuishaven van de aanvaller, die in zijn vrije weekenden graag terugkeert naar zijn geboorteplaats. “Tijdens interlandperiodes ben ik sowieso in Monnickendam te vinden en dan ben ik een trouwe fan van ons eerste elftal. Als het lukt pak ik ook het tweede mee.”

Zijn vrienden spelen vrijwel allemaal in de selectie van de plaatselijke voetbalvereniging, waar hij zelf ook zijn eerste doelpunten maakte. “Zolang ik me kan herinneren, heb ik voorin gespeeld. Ik was op jonge leeftijd al enorm snel, dus dan werd ik meerdere keren per wedstrijd alleen voor de keeper gezet. Toen maakte ik er een hoop, ja!”

Op zijn elfde klopte FC Volendam aan bij Kaars. “De vader van een vriend van mij speelde in die tijd bij Volendam, Jos Persijn. Hij heeft mijn naam laten vallen en toen mocht ik stage komen lopen. Pas nadat ik aangenomen werd kwamen ze erachter dat ik nog een jaar jonger was dan ze dachten, dat was wel grappig. Vanaf dat moment werd het wel serieuzer.”

Als jeugdspeler van Volendam wordt Kaars namelijk ook voor het eerst opgeroepen door de KNVB. “Dat was wel bijzonder, als een van de weinige jongens van Volendam. Je staat toch ineens tussen allerlei talenten van Ajax, Feyenoord en PSV. Met wie ik toen heb gespeeld? Jongens als Donyell Malen, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt. Vooral Malen vond ik in de jeugd echt indrukwekkend. Hij was bizar goed.”

Kaars combineerde het vwo met voetbal. “Dat ging mij altijd wel goed af, ik heb de middelbare school zonder al te veel moeite afgerond. Vooral met cijfertjes was ik goed. Later heb ik nog twee jaar Economie & Bedrijfskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, maar daar ben ik vanwege de drukte wel mee gestopt.” Kaars sluit niet uit dat hij ooit als commercieel directeur actief is binnen het voetbal. “Dat zou wel leuk zijn ja, al vind ik training geven ook heel leuk!”

Ajax

Na vier jaar Volendam wisselt Kaars opnieuw van club. Ditmaal gaat hij spelen bij het grote Ajax, nadat hij Wim Jonk heeft overtuigd van zijn kwaliteiten. In Amsterdam is Kaars naar eigen zeggen gevormd. “Je komt terecht in een omgeving met allerlei toptalenten. Het Nederlands elftal, waarin ik toevallig dan al speelde, is daar de dagelijkse norm. Ik heb echt een geweldige tijd gehad bij Ajax, waarin ik veel heb geleerd.”

“Ik stond daar dagelijks op het veld met mannen als Richard Witschge, John Bosman en George Ogăraru”, gaat Kaars verder. “Dat is gewoon ontzettend leerzaam voor een jonge voetballer. Bij Ajax spelen vergt veel van een kind, maar het ging me goed af. Vooral ook omdat het in combinatie met school goed ging, was het mentaal niet zwaar. Fysiek was het af en toe even doorbikkelen, maar daar heb ik nu alleen maar profijt van.”

Het hoogtepunt in vier seizoenen Ajax was voor Kaars een tripje naar IJsland. “Dan reis je als een groep tieners ineens met z’n allen naar Reykjavik om een potje te voetballen. Dat was voor mij wel een moment waarop ik besefte hoe bijzonder het is om voor Ajax te mogen spelen. Dat had ik op jonge leeftijd eerder nooit echt door.”

Kaars heeft goede vrienden overgehouden aan zijn tijd bij Ajax. “In de laatste twee jaar hadden we een groepje met Jasper ter Heide, Victor van der Linde, Jurgen Ekkelenkamp, Sven Botman, Giovanni de la Vega en Nick Plomper. Daarvoor zaten Lars Kramer en Ruben Hoogenhout daar ook bij. Als we een weekendje vrij zijn gaan we af en toe nog een hapje eten, dus we proberen altijd wel contact te houden.”

Waar Ekkelenkamp het eerste van Ajax wist te halen, moest Kaars de Amsterdamse club op zijn negentiende verlaten. “Ik zag het wel aankomen. De eerste jaren gingen hartstikke goed, maar toen ik A-junior werd verdween de A2, waardoor ik gelijk bij de A1 moest aansluiten. Daardoor moest ik concurreren met jongens als Kaj Sierhuis, Zian Flemming, Danilo Pereira en Daishawn Redan. Later kwam daar zelfs de drie jaar jongere Brian Brobbey bij. Dat niveau had ik gewoon nog niet.”

Imago

Keuken Kampioen

Na twee moeilijke jaren vol korte invalbeurten in Ajax A1 besluit Kaars zijn geluk elders te beproeven. De spits loopt stage bij NEC Nijmegen, maar kiest toch voor een terugkeer bij Volendam. In het beloftenelftal schiet Kaars de Derde Divisie aan gort, waarna zijn debuut in de hoofdmacht al snel volgt.

“Die vertrouwde omgeving bij Volendam was uiteindelijk heel fijn in de beginfase van mijn carrière. Als dat goed zit, kan ik overal mijn doelpunten maken”, weet Kaars, die zijn geheim onthult. “Ik ben best snel en heb een neusje voor de goal. Als ik de kans krijg om te schieten met rechts, laat ik dat niet na. Als je veel schiet, ga je vanzelf vaker scoren.”

De opportunistische spits speelt uiteindelijk 108 officiële wedstrijden namens het eerste elftal van Volendam, waarin hij goed is voor 28 doelpunten en 8 assists. Na een lastiger seizoen aan De Dijk krijgt Kaars de kans om in het project van Helmond Sport te stappen. In Stadion De Braak komt de goaltjesdief al helemaal los.

In zijn eerste seizoen bij Helmond maakte Kaars veertien doelpunten. In het afgelopen seizoen wist de rechtspoot zelfs 21 keer het net te vinden. Daarmee wint hij een weddenschap van Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters, die hem in Monnickendam hoogstpersoonlijk een wasdroger komt bezorgen.

Kaars is Helmond heel dankbaar. “Die twee seizoenen daar waren fantastisch. Ik heb mezelf daar echt op de kaart kunnen zetten als voetballer. Zonder Helmond had ik afgelopen zomer deze prachtige transfer niet gemaakt. Ik volg de club en de gehele Keuken Kampioen Divisie nog altijd. Het is natuurlijk altijd leuk om te zien hoe je voetbalvrienden het doen.”

2. Bundesliga

Door zijn doelpuntendrift melden diverse clubs zich bij Helmond. Kaars kan een stap hogerop maken naar de Eredivisie, maar heeft zijn zinnen al gezet op een andere competitie. “Mijn wens was vanaf het begin al om naar de Tweede Bundesliga te gaan. Persoonlijk vind ik dat een mooiere competitie dan de Eredivisie. Als je kijkt naar de supportersaantallen hier, maar ook naar de tegenstand, dan is dat echt niet minder.”

“Bovendien is dit een competitie die past bij mijn kwaliteiten. Dat vind ik erg belangrijk. Ik weet goed wat ik kan en waar ik minder goed in ben. Daarom ben ik heel bij dat het gelukt is. Mijn start in Magdeburg is goed, dus ik heb niets te klagen”, aldus Kaars.

Als cijferfreak had Kaars gedurende zijn transfer wel weer even een besefmoment. “Eerder mocht ik transfervrij weg bij Ajax, daarna ook bij Volendam. Twee jaar later koopt een club mij voor heel veel geld. Ik ben de recordverkoop van Helmond en de recordaankoop van Magdeburg, dat is wel bijzonder.”

Kaars heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan Magdeburg. Naar eigen zeggen past hij perfect bij Der Club. “Ik voel me hier echt gewenst. Vanaf het eerste moment liet de club blijken dat ze mij wilde hebben. Die waardering voel ik nu ook. Magdeburg is een ambitieuze club die werkt met jongens die graag willen, momenteel zie je dat het beleid goed uitpakt.”

De Duitse voetbalsfeer maakt behoorlijk wat indruk op Kaars. “Wij spelen in de MDCC-Arena, waar bijna 30.000 mensen in kunnen. Het stadion zit vrijwel altijd helemaal vol. Maagdenburg is een grote stad en dit is echt een stadsclub. Dan schiet het aardig op. Onze fanatieke kern heet Block U, dat is echt fantastisch om mee te maken. Ik raad het iedere voetballiefhebber aan om een keer te komen kijken.”

Imago

Bij Magdeburg speelt Kaars samen met Rotterdammer Mohammed El Hankouri, die al twee jaar bij de club speelt. “Aan het begin was dat wel fijn, al was ik het door mijn tijd bij Helmond al wel gewend om in een internationale kleedkamer te zitten met allerlei verschillende culturen en talen. Als Nederlander is het Duits snel op te pakken, dus dat gaat ook goed. Ik red mezelf vrij makkelijk hier.”

Buiten het voetbal om trekt Kaars veel op met teamgenoten. Samen met zijn vriendin woont hij in een huurappartement. Het leven in Duitsland bevalt hem goed. “Maagdenburg zelf is met mooi weer een prima stad om in te wonen. Je kunt hier lekker fietsen, wat ik graag doe. Alle voorzieningen zijn dichtbij en van goede kwaliteit. Als we iets meer de drukte op willen zoeken gaan we naar Leipzig of Berlijn, dus dat is ook wel leuk als we een aantal dagen vrij zijn. Ik heb me nog geen dag verveeld!”

Kaars speelt met nummer 9 en is dus dé spits van Magdeburg. Na zijn twee goals tegen Eintracht Braunschweig wordt hij steeds vaker aangesproken op straat. “Mensen willen nu vaker een handtekening of op de foto, dat is wel grappig om mee te maken. Ik vind het alleen maar leuk, omdat het laat zien dat de club echt leeft onder de mensen.”

Kaars wil zijn huidige vorm doortrekken. “Nu ik al op vier goals sta, denk ik vaker aan mijn eerste seizoen bij Helmond. Daarin maakte ik veertien doelpunten en gaf ik vier assists. Dat vind ik voor nu ook wel een mooi doel. Wat wij als team willen bereiken? Directe handhaving was onze eerste doelstelling, maar we doen het nu zo goed dat ik denk dat we de top aan kunnen vallen. We gaan het zien.”

Gevraagd naar zijn toekomstplannen denkt Kaars nog niet veel verder dan Duitsland. “Hoe ik het nu meemaak, vind ik dit land eigenlijk wel top. Zeker voor het type speler dat ik ben. Als ik een ambitie moet uitspreken, dan zou ik graag ooit in de Bundesliga spelen. Met of zonder Magdeburg maakt dan niet zoveel uit, het zou allebei mooi zijn.” Waar staat Kaars over vijf jaar? “Dan ben ik een topspits in de Bundesliga. Topspits is een breed begrip hè? Dus daar kan ik alle kanten mee op!”