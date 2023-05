‘Het is heel simpel: als ik niet bij de Oranje-selectie zit, ga ik op vakantie’

Zondag, 28 mei 2023 om 23:37 • Jonathan van Haaster

Kenny Tete liet zich zondag gelden door de openingstreffer tegen Manchester United voor zijn rekening te nemen. De rechtsback van Fulham is in Engeland een gewaardeerde kracht, kent een uitstekend seizoen en kan rekenen op lof vanuit de Engelse media. Zijn laatste interland speelde hij echter alweer ruim twee jaar geleden, waardoor het de vraag is of hij de voorselectie van Oranje dit keer wel overleeft. Na afloop van het uiteindelijk met 2-1 verloren duel op Old Trafford stond Tete Viaplay te woord.

"Wie Kenny is weten ze in Engeland allemaal wel, maar weet de bondscoach dat nou inmiddels ook?", vraagt verslaggever Bart Nolles aan Tete. "Ik denk niet dat ik daar weer iets over moet zeggen toch?", antwoordt hij breeduit lachend en met een knipoog. Tete is opgenomen in de voorselectie voor de eindronde van de Nations League, maar de verdediger zegt niet te weten of hij er daadwerkelijk bij zal zitten. "Ik heb geen idee. Het is heel simpel: of ik zit erbij of ik ga lekker op vakantie." Tete geeft nuchter antwoord en bevestigt dat hij ook daadwerkelijk zo nuchter tegen de situatie aankijkt.

Zit ?????????? ???????? maandag bij de Oranjeselectie???



Hij is er relaxed onder: "Of ik zit bij de selectie, of ik ga lekker op vakantie"#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/nbadAv2O3n — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 28, 2023

Tete krijgt vervolgens de vraag van Nolles of er sprake zou zijn van hard feelings als hij er niet bij zit. De verslaggever stelt dat hij 'er in alle objectiviteit bij hoort'. Daar is Tete het mee eens. "Ik denk dat ik het het hele seizoen al laat zien. Misschien kijkt niet altijd iedereen en hebben ze het nog niet gezien. Het zijn gewoon keuzes die door iedereen worden gemaakt, fair enough. Dat respecteer ik, no hard feelings. Ik blijf mijn best doen en als dat niet voor Nederlands elftal is, dan lekker voor mijn familie."

"Nogmaals, natuurlijk hoop je dat je erbij zit, maar als je er niet bij zit ga ik lekker op vakantie. Ik heb een geweldig seizoen gehad en ik sta er gewoon zo in", sluit Tete af. Verschillende media loven de prestaties van Tete tegen United. Zo beloont 90 Minutes hem met een 7, het hoogste cijfer van alle Fulham-spelers. "Hij maakte een mooie goal en stond zijn mannetje tegen de frivole Garnacho." Football.London beloont de veertienvoudig international zelfs met een 8. "Een werkpaard tussen Luke Shaw en Anthony Martial in. Hij toonde vaardigheid in zijn tackles en in het drukzetten. Zijn werklust is terug te zien op het veld."

?????????? ???????? ??

De Nederlander zet met zijn eerste doelpunt in de Premier League Fulham op voorsprong tegen Manchester United ????



?? Nu live: ???????????? ?????????????? ????????????!

?? https://t.co/EdKZgrPsTc#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/EJ4zykliC4 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 28, 2023

Tete in maart

Het sterke seizoen van Tete leverde hem in maart al een oproep voor de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman op. Het was toen de eerste keer in twee jaar dat hij op de voorlopige lijst stond. De ex-Ajacied overleefde de laatste schifting echter niet en was daar gefrustreerd over. "Ik heb er twee jaar niet bij gezeten, dan hoop je toch stiekem dat je er nu wel bij zit", liet hij na het verloren FA Cup-duel tegen uitgerekend Man United (3-1) weten tegenover Ziggo Sport. "Dan voel je je toch, grof gezegd, alsof er met je balletjes gespeeld wordt." Op de vraag of hij de voorselectie alleen al moest zien als een compliment, was hij ook duidelijk. "Zo kun je het zien, maar als ik er niet bij zit, dan kun je me net zo goed niet in de voorselectie opnemen, toch?"