‘Het is een wonder dat Middlesbrough 12 miljoen heeft ontvangen van Ajax’

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 10:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Neil Warnock is sceptisch over Chuba Akpom als nieuwe spits van Ajax. De voormalig manager van Middlesbrough, die tegenwoordig aan het roer staat bij Huddersfield Town, ziet in de Engelse doelpuntenmaker meer een nummer 10. Warnock vermoedt dat Akpom binnen een jaar terug is in Engeland als Maurice Steijn hem als diepste spits gaat gebruiken.

Ajax betaalde ruim 12 miljoen euro om het eenjarige contract van Akpom af te kopen bij Middlesbrough en ziet in de Engelsman een serieuze concurrent van Brian Brobbey, maar als het aan Warnock ligt gaat Steijn hem op een hele andere manier gebruiken. "Ik heb er nooit aan gedacht om hem in de spits te zetten. Hij kan niet voorin spelen. Ik hoop dat Ajax hem niet heeft gekocht om voorin te laten spelen, want dan zit hij volgend jaar weer in Engeland of ergens anders."

Verder deelt Warnock de complimenten uit aan Michael Carrick, die Akpom optimaal liet renderen als nummer 10 bij Middlesbrough. "Ik mag Michael, ik vind dat hij het goed heeft gedaan", vervolgt Warnock. "12 miljoen euro krijgen voor Akpom is een verdomd wonder. Dat is echt heel goed gedaan van hem. Michael is de enige die dat voor elkaar kon krijgen bij Akpom. Hij (Carrick, red.) is een goede kerel."

Akpom zou donderdagavond voor het eerst in actie kunnen komen voor Ajax, als de Amsterdammers het in de play-offs van de Europa League opnemen tegen Ludogorets. Afgelopen zaterdag was de Engelsman al aanwezig op Woudestein, waar hij Ajax punten zag morsen in de Eredivisie tegen Excelsior (2-2). Akpom vond in dienst van Middlesbrough 34 keer het net in 82 officiële wedstrijden.