‘Het duurt nog 1,5 jaar voordat we weten of hij goed genoeg voor Ajax is’

Hans Vonk is nog niet volledig overtuigd van de kwaliteiten van Diant Ramaj, zo laat de oud-doelman weten voor de camera van ESPN. Tijdens de voorbeschouwing op het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en Ajax benadrukt Vonk dat de huidige doelman van Ajax het ‘redelijk doet’, maar dat hij nog niets heeft kunnen laten zien in topduels.

“Tot nu toe doet hij het redelijk”, vertelt Vonk, die in zijn actieve carrière onder de lat stond bij zowel Heerenveen als bij Ajax. “Ik vind het alleen nog geen volwaardige topkeeper voor Ajax, die ze de afgelopen jaren wel hadden.”

“Maar goed, iedereen moest ook even aan André Onana wennen, want hij deed het ook niet direct goed in het begin”, vervolgt de oud-keeper, die nu woonachtig is in Zuid-Afrika.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Bij Ajax is het belangrijk dat de communicatie goed is. Het moet van tevoren duidelijk zijn wie de eerste, tweede en derde keeper is. Natuurlijk is het nu lastig beoordelen bij Ajax.”

“Normaal gesproken baseer je het oordeel over de kwaliteiten van de Ajax-doelman op zijn prestaties in de Champions League en andere internationale topwedstrijden.”

“Nationaal doet hij het redelijk en ook in de Conference League is het prima, maar het gaat om de Champions League”, besluit Vonk. “Dus eigenlijk moeten we nog anderhalf jaar wachten en dan kunnen we pas echt beoordelen of hij toekomstbestendig is.”

Ramaj werd afgelopen transferzomer door voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat overgenomen van Eintracht Frankfurt. De doelman won de concurrentiestrijd onder de lat van Gerónimo Rulli.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties