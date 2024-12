Het Algemeen Dagblad ziet slechts één onvoldoende bij Ajax tegen FC Utrecht

Ajax heeft zich tegen FC Utrecht (2-2) woensdagavond lelijk in de vingers gesneden, zo concludeert journalist Johan Inan een dag later in het Algemeen Dagblad. Volgens Inan maakte Ajax er een potje van tegen de Domstedelingen.

“En dan mocht het nog van geluk spreken dat Miguel Rodríguez, de rechtsbuiten van Utrecht, twee kansen op de winnende goal om zeep hielp”, aldus Inan.

Inan schrijft meermaals dat Ajax een erbarmelijke tweede helft speelde, maar is vrij mild in de cijfers die hij heeft uitgedeeld. Bertrand Traoré krijgt een 5 en is daarmee de enige Ajacied die een onvoldoende ontvangt.

Josip Sutalo (6) en Youri Baas (5,5) ontvingen in Voetbalpraat felle kritiek van ESPN-analist Karim El Ahmadi, maar komen er in de ochtendkrant met een voldoende vanaf.

Doelpuntenmaker Anton Gaaei krijgt een 6,5, terwijl Jorrel Hato volgens Inan de absolute uitblinker was met een 7,5. Remko Pasveer, die de 2-2 van Utrecht via zijn rug het doel in zag rollen, ontvangt een nipte voldoende: 5,5.

Kian Fitz-Jim, Jordan Henderson en Kenneth Taylor moeten het allen met een 6 doen. Zij vormden het middenveld dat namens Ajax aan de aftrap stond in de Johan Cruijff ArenA. Wout Weghorst en Chuba Akpom krijgen een 5,5.

Bij de bezoekers uit Utrecht wijst Inan drie uitblinkers aan. Nick Viergever, Miguel Rodríguez en Yoann Cathline krijgen een 7. Met name laatstgenoemde was continu dreigend tegenover Gaaei, die het defensief moeilijk had.