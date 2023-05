Heracles wint moeilijk uitduel en heeft titel in zicht; periode blijft spannend

Vrijdag, 12 mei 2023 om 22:08 • Laatste update: 22:45

Heracles Almelo blijft soeverein aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van John Lammers won de lastige uitwedstrijd bij NAC Breda (0-3) en kan over een week de landstitel pakken in het thuisduel met Jong Ajax. Heracles slechtte bovendien vrijdag de mijlpaal van honderd goals. PEC Zwolle, de nummer twee van de competitie, bleef wel in het spoor door te winnen van Roda JC (3-1). Nummer drie Willem II blijft bovenaan staan in de laatste periodestand dankzij een 3-0 zege op Jong FC Utrecht. De Tilburgers zijn al zeker van deelname aan de play-offs, maar kunnen met winst bij Roda ook nog de premie voor de vierde periode bijschrijven.

NAC Breda - Heracles Almelo 0-3 (Wedstrijd van de Week)

Heracles nam het heft in Breda vanaf het begin in handen, maar slaagde er in de eerste helft geenszins in om gevaarlijk te worden. NAC claimde vlak voor rust een penalty vanwege een vermeende tik op de voet bij Boyd Lucassen, maar scheidsrechter Pol van Boekel wilde daar niets van weten. In de tweede helft volgde al snel de eerste serieuze doelpoging van Heracles. Emil Hansson wist Roy Kortsmit van een meter of zestien echter niet te verrassen.

Een uitstekend uitgevoerde counter bracht Heracles in de 56ste minuut op voorsprong. Anas Ouahim stoomde op met de bal aan de voet en zag in zijn ooghoeken Hansson vrijstaan. Na een breedteballetje kon de linksbuiten van Heracles in de korte hoek binnenschieten: 0-1. NAC kreeg in de 71ste minuut twee levensgrote kansen, maar Charles-Jesaja Herrmann en Ezechiel Banzuzi kregen de bal er niet in. De druk van NAC hield aan tot de 85ste minuut, toen doelman Kortsmit tegen de doorgebroken Sem Scheperman opliep en rood kreeg. Marko Vejinovic schoot de vrije trap die volgde werkelijk fantastisch binnen: 0-2. Daarmee was de wedstrijd direct beslist. Het werd zelfs 0-3 via Lasse Wehmeyer, die de ingevallen doelman Pepijn van de Merbel simpel omspeelde en intikte.

PEC Zwolle - Roda JC 3-1

PEC Zwolle had na de misstap tegen Jong PSV (3-1 verlies) dringend behoefte aan drie punten. De aanval werd dan ook vanaf het startsignaal gegeven. Bram van Polen raakte al heel vroeg de paal, waarna Lennart Thy de wedstrijd in minuut 23 alsnog openbrak. De spits van PEC schoot een penalty binnen, nadat Younes Taha was aangetikt in het strafschopgebied: 1-0.

Harris Medunjanin miste namens PEC vlak voor rust een gigantische kans een-op-een met doelman Loek Hamers, die doelman Rody de Boer verving. Medunjanin zette dat zes minuten na rust recht door de bal van enorme afstand schitterend via de onderkant van de lat binnen te vlammen: 2-0. Roda kwam binnen enkele minuten terug tot 2-1 via Lennard Hartjes, die een lage voorzet van Bryan Limbombe binnenschoot. De beslissing viel in minuut 88, toen Apostolos Vellios een voorzet vanaf de zijkant via een spectaculaire halve omhaal weergaloos tot doelpunt promoveerde: 3-1. De supporters van PEC gooiden uit vreugde bier het veld op, waarna het duel tijdelijk stil werd gelegd. Na een kwartier pauze werd het duel uitgespeeld.

Willem II – Jong FC Utrecht 3-0

Willem II leek al na een kwartier op voorsprong te komen, maar de treffer van Elton Kabangu werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna had de thuisploeg bijzonder veel kansen nodig om de score alsnog te openen. Dat lag met name aan Jong FC Utrecht-goalie Calvin Raatsie, die een aantal goede reddingen verrichte. Nadat Thijs Oosting ook nog de buitenkant van de paal had geraakt, kwam Willem II in de 77ste minuut eindelijk op 1-0 via Jizz Hornkamp, die een voorzet van Oosting binnen kon glijden. De ban was gebroken, en via Wessel Dammers (kopbal uit corner) en Jeremy Bokila (wippertje) werd het ook nog 2-0 en 3-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 37 26 4 7 59 82 2 PEC Zwolle 37 26 4 7 55 82 3 Willem II 37 19 10 8 28 67 4 Almere City FC 37 20 7 10 16 67 5 MVV Maastricht 37 18 5 14 1 59 6 NAC Breda 37 18 5 14 1 59 7 VVV-Venlo 37 16 9 12 5 57 8 FC Eindhoven 37 16 9 12 4 57 9 Jong AZ 37 14 9 14 4 51 10 Telstar 37 13 11 13 -14 50 11 De Graafschap 37 14 7 16 7 49 12 ADO Den Haag 37 12 12 13 -8 48 13 Jong Ajax 37 12 10 15 -1 46 14 Jong PSV 37 12 8 17 -4 44 15 Helmond Sport 37 11 10 16 -17 43 16 Roda JC Kerkrade 37 12 6 19 -10 42 17 TOP Oss 37 10 6 21 -31 36 18 FC Den Bosch 37 10 5 22 -36 35 19 FC Dordrecht 37 9 7 21 -27 34 20 Jong FC Utrecht 37 7 6 24 -32 27