Heracles Almelo laat na comeback tegen tien man Almere City te voltooien

Heracles Almelo en Almere City hebben zondagavond tegen elkaar gelijkgespeeld. Almere begon prima en leidde bij rust verdiend met 0-2. Na rust veranderde alles en na de 1-2 van Jizz Hornkamp volgde een rode kaart voor Thomas Robinet. Heracles maakte snel daarna gelijk, maar zakte daarna ver terug. Beide ploegen moesten genoegen nemen met een punt: 2-2. Almere staat tien punten boven de streep; Heracles vijf.

Almere begon prima op Erve Asito en pakte al vrij gauw de voorsprong via Yoann Cathline. De Fransman ontdeed zich simpel van Ruben Roosken en schoof de bal in de korte hoek langs Michael Brouwer: 0-1. Direct na die goal had Almere al op 0-2 kunnen komen. Een prima voorzet van Sherel Floranus belandde op het hoofd van Robinet, die net te weinig kracht achter zijn kopbal zette.

Brouwer ving simpel en had een fraaie dieptepass in huis op Hornkamp. De spits van Heracles ging neer en claimde een overtreding van Damian van Bruggen, maar dat was niet genoeg voor arbiter Dennis Higler om naar de stip te wijzen.

Roosken had het lastig met de aanvallers van Almere en dat bleek ook na iets meer dan een half uur spelen. De verdediger hing aan het shirt van Kornelius Hansen, die naar de grond ging en een strafschop kreeg. Robinet ging achter de bal staan en en schoot de bal in de linkeronderhoek: 0-2.

Heracles-trainer Erwin van de Looi was duidelijk ontevreden en wisselde aan het begin van de tweede helft liefst driemaal. Mohamed Sankoh, Thomas Bruns en Jannes Wieckhoff betraden het veld voor Emil Hansson, Jordy Bruijn en Roosken. Met de invallers speelde Heracles een stuk overtuigender.

Sankoh was direct belangrijk door de bal tegen de hand van Floranus te schieten. Higler wees voor de tweede keer van de avond naar de stip en Hornkamp benutte het buitenkansje: 1-2. De problemen werden nog erger voor Almere, dat met tien man verder moest na een elleboogstoot van Robinet in het gezicht van Kelvin Leerdam. De verdediger van Heracles kon niet verder en werd afgelost door Sven Sonnenberg.

Heracles ging met een man meer stormen. Een fijne voorzet van Bruns kon niet worden binnengekopt door Hornkamp, die net enkele centimeters tekort kwam. De voorzet schoot door en zou in de verre hoek gevallen zijn, ware het niet dat Nordin Bakker oplette. Hornkamp kwam snel daarna alsnog bijna tot de 2-2. De spits raakte de bal acrobatisch, maar had de pech dat hij de buitenkant van de kruising raakte.

Hornkamp speelde daarna een belangrijke rol bij de gelijkmaker, door Ajdin Hrustic op maat aan te spelen. De Australiër raakte de bal heerlijk en zorgde zo voor de gelijkmaker. Heracles had nog tijd genoeg om voor de winnende te gaan, maar nam juist wat gas terug na de 2-2. Tien minuten voor tijd kreeg Bruns de ideale mogelijkheid om Heracles op voorsprong te schieten. De invaller schoot echter hard tegen de paal.

Aan de andere kant kreeg ook Peer Koopmeiners aan de andere kant een grote kans. Brouwer kon erger voorkomen voor Heracles met een uiterste redding. Weer aan de overkant van het veld onderscheidde Bakker zich opnieuw, ditmaal door een schot van Wieckhoff te keren. In minuut 98 maakte Hornkamp via een volley bijna een van de mooiste treffers uit zijn carrière. De spits sloeg de handen voor zijn gezicht toen bleek dat zijn schot centimeters naast de kruising was gevlogen.

