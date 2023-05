Henk ten Cate keert terug in trainersrol: ‘Ik stond altijd klaar om te helpen’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:22

Henk ten Cate keert na anderhalf jaar terug in het trainersvak. De 68-jarige oefenmeester gaat verrassend aan de slag als assistent-bondscoach van Aron Winter bij Suriname, zo meldt de voetbalbond uit het land. "Ik stond altijd klaar om iets voor Suriname te betekenen", zegt Ten Cate, wiens moeder Surinaams is, in het persbericht.

Winter is sinds september de bondscoach van Suriname en vroeg de gelauwerde Ten Cate om hulp. De technische staf wordt verder aangevuld door de assistenten Ryan Koolwijk, oud-speler van onder meer Excelsior en NEC, en Roberto Gödeken, een Surinaamse coach. Ten Cate, die sinds zijn vertrek bij Al-Wahda in oktober 2021 zonder werkgever zat, benadrukt dat hij slechts assistent is van Winter en volledig zal meegaan in diens spel- en zienswijze.

Winter zegt dolblij te zijn om Ten Cate toe te voegen aan zijn trainersstaf. Laatstgenoemde werkte de laatste jaren als hoofdcoach, maar deed eerder ook ervaring op als assistent-trainer. Die rol vertolkte Ten Cate bij Barcelona met Frank Rijkaard en bij Chelsea met Avram Grant. Tussen 2016 en 2021 was Ten Cate actief bij vier verschillende clubs uit het Midden-Oosten.

Het eerste doel voor Suriname is om de Gold Cup van komende zomer te halen. Op 18 juni treedt Natio in dat kader aan tegen Puerto Rico. Bij winst volgt een play-offduel de winnaar van het tweeluik tussen Martinique en Saint Lucia. De Gold Cup vindt plaats van 24 juni tot 16 juli. Daarna zal Suriname zich richten op de kwalificatiereeks voor het WK 2026. Het land droomt van een eerste deelname aan het wereldkampioenschap.