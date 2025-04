Henk Spaan ziet ‘zorgwekkende' signalen bij Ajax-trainer Francesco Farioli en geeft dringend advies aan Marijn Beuker

Henk Spaan adviseert Marijn Beuker om er alles aan te doen om Francesco Farioli te behouden voor Ajax. Dat schrijft de gelouterde journalist in zijn terugkerende rubriek Spaan geeft punten namens Het Parool.

Onlangs werd bekend dat Farioli een clausule in zijn contract heeft staan, dat hem de mogelijkheid geeft om voor een bedrag van vijf miljoen euro te worden weggekocht bij Ajax. Zelf geeft de Italiaan bovendien ook geen duidelijkheid over zijn toekomst.

Dat Farioli niet durft uit te spreken dat hij volgend seizoen nog bij Ajax voor de groep staat, baart Spaan grote zorgen. “Zorgwekkend is Farioli’s zwijgzaamheid over het verdere verloop van zijn carrière.”

Spaan heeft daarom twee scenario’s in gedachten. “Het kan zijn dat hij pressie uitoefent om de sterkte van de selectie te waarborgen, het kan ook zijn dat hij het na een jaar buffelen wel heeft gezien in Amsterdam.”

Volgens Spaan is er maar één, enigszins verrassende, oplossing. “Marijn (Beuker, red.), zing een liedje voor Francesco: ‘Io ho avuto solo te/e non ti perderò/non ti lascerò/per cercare nuove avventure’. Met andere woorden: hier blijven, please, Mister Farioli.”

Farioli zou er met name in zijn vaderland ontzettend goed op staan. La Gazzetta dello Sport wijdde er deze week nog een uitgebreid artikel aan.

“Veel clubs hebben de aandacht op Farioli gevestigd”, zo schreef de roze sportkrant. “De afkoopsom is heel aantrekkelijk voor clubs, zeker vanwege zijn leeftijd.” Farioli wordt deze week 36 jaar.